Sahteene Sednaoui, chi è la bellissima figlia di Laetitia Casta

Sahteene Sednaoui incanta con eleganza e semplicità: la primogenita di Laetitia Casta per ora non segue le orme della madre, ma si divide tra moda e cinema

IPA Laetitia Casta e Sahteene Sednaoui

Il suo nome non è proprio conosciutissimo, ma se viene accostato a quello della celebre mamma allora tutto torna con più chiarezza. Stiamo parlando di Sahteene Sednaoui, la bellissima prima figlia di Laetitia Casta. La giovane si sta facendo notare negli ultimi tempi soprattutto per la sua bellezza, non troppo somigliante a quella della celebre madre in realtà, e per la presenza a sfilate ed eventi glamour. Lo stile, sempre perfetto e chic come quello di Laetitia, è sicuramente uno dei punti in comune che sembra legare mamma e figlia: scopriamo di più dunque su chi è Sahteene.

Sahteene Sednaoui, età e professione della figlia di Laetitia Casta

Sahteene Sednaoui è la figlia 24enne della modella Laetitia Casta e del fotografo franco-americano Stéphane Sednaoui. I due hanno condiviso una relazione intensa e poco chiacchierata nei primi anni 2000 e, dal loro amore, nell’ottobre 2001 è nata la loro primogenita, Sahteene.

Pur essendo entrambi figure di spicco del mondo dello spettacolo, lei modella e attrice, lui celebre fotografo e regista di videoclip, Laetitia e Stéphane hanno sempre protetto con discrezione la privacy della loro figlia, evitandone l’esposizione mediatica, ed è forse questo il motivo per cui la giovane non è ancora molto conosciuta.

La relazione tra Laetitia e Stéphane seppur intensa, è terminata prima che Laetitia intraprendesse una lunga storia con Stefano Accorsi: nonostante la separazione, entrambi hanno mantenuto un rapporto rispettoso e collaborativo per il bene di Sahteene, garantendole un’infanzia lontana dai riflettori e un ambiente familiare stabile.

Ora la giovane e bellissima figlia di Laetitia inizia a farsi notare nel mondo della moda e del cinema, ma sempre con estrema riservatezza, come se si stesse prendendo il giusto tempo per valutare quale strada intraprendere.

Sahteene infatti ha già mosso i primi passi nel mondo fashion sfilando per Miu Miu nel 2019 e posando per alcuni scatti del brand, mentre come attrice si è cimentata in un paio di pellicole: Derrière Les Murs nel 2011 e L’Uomo Fedele nel 2018. Protagonisti insieme a Sahteene proprio i suoi genitori insieme a Lily-Rose Depp, altra celebre figlia d’arte di Vanessa Paradis e Johnny Depp.

Sahteene non sembra avere fretta nel decidere cosa farà da grande e, da quanto si mormora, mamma Laetitia non sembrerebbe affatto dispiaciuta dal fatto che la figlia si stia ritagliando un suo posto nel mondo senza sentirsi obbligata a seguire le orme dei genitori.

IPA

Sahteene Sednaoui e Laetitia Casta, diverse nei tratti ma unite nella vita

Sahteene non è propriamente somigliante alla mamma Laetitia Casta: la loro è una bellezza differente e sembra che la modella ne sia felice, perché questa differenza permetterà alla figlia di prendere in considerazione più strade professionali, senza rimanere nella sua ombra come invece accade spesso con altre “figlie di” celebri.

Nonostante le differenze nei tratti somatici però, Sahteene e Laetitia sono molto unite e la Casta non esita a portare la figlia con sè ad eventi di moda ufficiali, come accaduto in occasione della sfilata di Dior a Mumbai. Lì mamma e figlia sono apparse più unite e in sintonia che mai, con look diversi ma bellissimi in entrambi i casi. La loro differenza dunque sarebbe anche la loro forza, in un mondo ormai popolato da madri e figlie che si somigliano così tanto da non lasciare più la possibilità di coglierne l’unicità.

Sahteene ha anche dei fratelli quasi coetanei nati dalla relazione di mamma Laetitia con Stefano Accorsi: si tratta di Orlando, nato nel 2006, e Athena, nata nel 2009. Oggi la modella invece è sposata con l’attore francese Louis Garrel.