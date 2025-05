Lily-Rose Depp, 10 look che hanno fatto la storia tra glamour e french style

è una giovane attrice e modella, figlia dell'iconico attore Johnny Depp e della cantante e attrice Vanessa Paradis . La sua carriera nel mondo della moda inizia molto presto, a soli 16 anni, e in breve diventa musa die volto di Chanel , seguendo le orme della madre. Nel 2014 avviene anche il debutto cinematografico con un piccolo ruolo in Tusk di Kevin Smith, ma la notorietà arriva con la serie The Idol e soprattutto con il film cult Nosferatu. Nonostante la giovane età, Lily-Rose ha saputo costruirsi una carriera solida nel cinema e nella moda, affermandosi come una delle figure emergenti più interessanti della sua generazione. Interessante anche il suo stile, un mix raffinato di eleganza parigina e sensualità bohémien. Lily-Rose infatti amae ovviamente gli abiti. Spazia dal minimal chic allo street style con naturalezza, mantenendo sempre un’allure sofisticata, femminile e vagamente retrò. Qui è all’after party degli Oscar 2025 a Beverly Hills dove ha scelto di indossare un impeccabile total look Chanel composto da micro top con rose ricamate e fiocco sul seno, abbinato ad una romantica gonna in tulle a vita bassa. Lo chignon effetto sleek completa l’outfit.