L'amicizia con le star, i saloni in tutta Italia e il successo in tv: che fine ha fatto Federico Fashion Style.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Federico Fashion Style

La carriera in tv e il business dei saloni di parrucchiere: Federico Fashion Style da qualche tempo si è allontanato dal piccolo schermo, ma presto potrebbe tornare a far parlare di sè.

La carriera di Federico Fashion Style

Classe 1989, vero nome Federico Lauri, Federico Fashion Style ha iniziato la sua carriera quando aveva solamente 13 anni, lavorando in un salone di bellezza. Grazie alla sua bravura e alla capacità di attirare clientela vip, in breve tempo è diventato uno degli hairstylist più richiesti dalle celebrity.

Il successo è arrivato grazie a Valeria Marini e alla scelta della showgirl di affidare a Federico Fashion Style la sua immagine. In seguito, grazie al suo stile eccentrico e ai cambi look radicali, l’hairstylist ha scatenato grande clamore prima sui social poi in tv dove è approdato grazie a programmi come Il Salone delle Meraviglie.

Il programma, un docu-reality in onda su Real Time, gli ha permesso di mostrare le sue tecniche innovative e il suo lavoro nei saloni di Roma, Anzio e Milano. Nel privato Federico Fashion Style ha vissuto una lunga relazione con la blogger Letizia Porcu da cui ha avuto la figlia Sophie Maelle nel 2017.

Nel 2023 la coppia ha deciso di separarsi e Federico Fashion Style, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato il suo coming out, parlando per la prima volta del suo orientamento sessuale.

“Dopo 14 anni insieme ho sentito il bisogno di dire alla persona più importante della mia vita ma che non potevo darle quello che desiderava – ha confessato -. Se una persona nasce in un modo non può morire in un altro, così le ho detto che credo di amare le persone del mio stesso sesso”. L’anno dopo, l’hairstylist è tornato nella trasmissione, raccontando le difficoltà della separazione e il dolore vissuto a causa della lontananza dalla figlia: “Voglio dire a Letizia che sa quanto bene le voglio e le ho voluto. La guerra non serve, è per il bene di mia figlia”, ha detto.

La chiusura del salone a Napoli e il sogno della tv

Da Firenze a Milano, fino a Roma, i saloni di parrucchiere aperti da Federico Fashion Style in questi anni sono numerosi. L’hairstylist nel tempo è diventato amico di tantissimi personaggi famosi, da Alba Parietti a Valeria Marini, diventando una celebrità.

Qualche tempo fa aveva fatto discutere la chiusura del salone di Napoli. Un evento che aveva scatenato numerose ipotesi, fra cui quella di un calo del lavoro nella città partenopea. Un’ipotesi smentita dallo stesso Federico Fashion Style che aveva spiegato di aver preso questa decisione per stare vicino alla figlia. “Ho chiuso Napoli per star vicino a mia figlia – aveva raccontato -. Ho preferito in questo momento particolare della sua crescita di dedicarmi a lei”.

Diverso il discorso legato alla televisione. Dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo, Federico Fashion Style vorrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip. “In passato mi hanno proposto di entrare nella Casa, ma mia figlia era piccola e ho preso tempo – ha spiegato in una lettera pubblicata su Nuovo -. Oggi proverei l’esperienza, lei mi guarderebbe da casa e quindi lo farei. Quali sarebbero le mie carte vincenti per questa avventura? Potrei parlare del mio coming out. Sono pronto a far vedere il vero me, ma potrei anche raccontare che dietro alla mia immagine glamour e sopra le righe, c’è un padre che fa di tutto per sua figlia”.