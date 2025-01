Lily-Rose Depp e Vanessa Paradis, il legame di madre e figlia che incanta alla Paris Fashion Week

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Lily-Rose Depp e Vanessa Paradis

La Fashion Week di Parigi ha sempre il potere di unire il meglio della moda e del glamour mondiale. Ma questa volta, sotto i riflettori non ci sono stati solo gli abiti couture, bensì anche un legame speciale: quello tra Lily-Rose Depp e sua madre, Vanessa Paradis. Alla sfilata di Chanel, le due donne hanno incantato il pubblico con la loro bellezza e complicità, confermando di essere non solo icone di stile, ma anche simboli di un rapporto unico e profondo.

Lily-Rose Depp: sofisticata in Chanel

Lily-Rose Depp, 25 anni, è apparsa in splendida forma alla sfilata di Chanel per la Fashion Week di Parigi. Per l’occasione, l’attrice e modella ha scelto un coordinato in tweed bianco e nero, un omaggio all’eleganza senza tempo della maison.

Il completo, impreziosito da dettagli in argento, si distingueva per la cura dei particolari, dalle trame del tessuto agli inserti che riflettevano la luce sotto i flash dei fotografi.

Lily-Rose ha completato il look con collant velati, décolleté argentate e occhiali da sole scuri, aggiungendo un tocco di mistero al suo outfit. Sempre elegante e sicura di sé, ha salutato con un sorriso gli spettatori, dimostrando una disinvoltura che solo pochi riescono ad avere in un ambiente così competitivo. Il suo stile è un perfetto mix tra modernità e tradizione, un equilibrio che riflette il DNA di Chanel.

Fonte: IPA

Vanessa Paradis: eleganza audace

Accanto a Lily-Rose, Vanessa Paradis, 52 anni, ha dimostrato che lo stile non conosce età. La cantante e attrice francese ha catturato l’attenzione con un cappotto di piume colorate, abbinato a pantaloni neri e stivaletti con tacco. Un look che coniuga audacia e raffinatezza, perfettamente in linea con il suo spirito artistico e la sua lunga storia con Chanel, di cui è stata ambasciatrice per decenni.

Il contrasto tra il piumaggio vivace e la semplicità del nero ha messo in evidenza la sua capacità di osare senza perdere eleganza. Vanessa ha sfilato davanti ai fotografi con naturalezza, dimostrando perché continua a essere un’icona di stile internazionale.

Fonte: IPA

La sfilata di Chanel: un capitolo indimenticabile

La sfilata di Chanel, presentata al Grand Palais, è stata un evento che ha celebrato l’eredità e l’artigianalità della maison, segnando un momento di transizione importante: l’ultima collezione prima del debutto di Matthieu Blazy come direttore creativo. Il palcoscenico, decorato con due grandi C interconnesse, rappresentava simbolicamente il passaggio a un nuovo capitolo per la casa di moda francese.

Nonostante l’assenza di un designer ufficiale, Chanel ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario talento, presentando una collezione che ha unito colori vibranti e design eterogenei. I toni pastello, i blu profondi e i neri classici hanno dato vita a una palette cromatica che ha attraversato l’intera giornata, dai look diurni a quelli serali. Ogni capo sembrava celebrare i “grandi successi” della maison, un omaggio al passato con uno sguardo rivolto al futuro.

Fonte: IPA

La passerella ha alternato capi che bilanciavano fantasia e dramma. Le maniche “leg-of-mutton”, con la loro ispirazione vittoriana, hanno portato un tocco di grandezza storica, mentre i tessuti erano decorati con paillettes che brillavano sotto le luci del Grand Palais.

Gli abiti in seta con strascichi rossi hanno aggiunto un senso di teatralità, mentre i colletti a cravatta, dal sapore anni ’70, hanno reso i look giocosi e moderni.

Tra i pezzi più memorabili spiccava un abito in raso giallo pastello, ornato da delicati bottoni frontali, che combinava il glamour di Hollywood con un appeal fresco e contemporaneo. Tuttavia, il vero fascino della collezione si nascondeva nei dettagli: i bottoni, realizzati in cristallo di rocca, metallo e strass, hanno impreziosito giacche, gonne e abiti, aggiungendo una brillantezza discreta a ogni creazione.

L’eredità di Virginie Viard e il futuro con Matthieu Blazy

La collezione di Chanel non è stata solo un tributo all’alta moda, ma anche un momento di riflessione sul futuro della maison. Virginie Viard, che ha guidato il marchio dal 2019, ha recentemente lasciato il suo incarico, aprendo la strada a Matthieu Blazy, noto per il suo lavoro innovativo da Bottega Veneta.

Nonostante le critiche miste ricevute durante il suo mandato, Viard ha portato Chanel a risultati record, con un fatturato di 19,7 miliardi di dollari nel 2023, segnando un aumento del 23% nelle vendite di prêt-à-porter.

Fonte: IPA

Come parte delle celebrazioni per il 110° anniversario della haute couture di Chanel, la maison ha rilasciato un cortometraggio che offre uno sguardo esclusivo sul suo quartier generale di Rue Cambon.

Protagoniste del video sono Vanessa Paradis, Marion Cotillard e Naomi Campbell, che hanno raccontato con intimità e passione l’eccellenza artigianale di Chanel. “Prendiamo almeno 25-30 misure per ogni capo,” ha spiegato una sarta, sottolineando la precisione e la dedizione che rendono ogni creazione un capolavoro.

Alla Fashion Week di Parigi, Chanel ha ricordato al mondo perché è sinonimo di eleganza, innovazione e tradizione. Con la nuova direzione creativa di Blazy, la maison si prepara a scrivere un nuovo capitolo, ma sempre con lo stesso inconfondibile stile.