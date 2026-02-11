La Volta Buona, le pagelle dell’11 febbraio: l’appello di Convertini (9) e la testimonianza di Arianna David (8)

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Caterina Balivo

Torna l’appuntamento con La Volta Buona: nella puntata dell’11 febbraio, come di consueto, Caterina Balivo e i suoi ospiti si concentrano su temi di attualità e costume, dedicando un’ampia parentesi alle diete e al benessere. In studio, Vladimir Luxuria, Arianna David e Annalisa Minetti.

La dieta? Lontano dai social. Voto 8

Come di consueto ogni mercoledì, la prima parte dello show è dedicata alle buone abitudini a tavola. Se il professor Calabrese “smonta” con la sua proverbiale professionalità le miracolose e bizzarre diete del momento, il dietologo Ciro Vestita offre invece delle valide alternative naturali, decantando le proprietà di vegetali dimagranti come kiwi, banane mature e limone.

Tra i trend del momento c’è anche l’Oatzempic, un frullato di avena, acqua e limone presentato come alternativa naturale per dimagrire, contrapposto al farmaco Ozempic: “Intanto quel farmaco viene usato per curare i malati di diabete di tipo due, e non trovo giusto privare dei malati delle medicine di cui hanno bisogno per altri scopi. Ormai abbiamo il dottor internet che racconta delle storie e tutti ci vanno dietro. Dobbiamo smetterla”, esorta il professor Calabrese. Parole sante, aggiungiamo noi.

La testimonianza di Arianna David. Voto 8

Oltre alle testimonianze di chi non riesce a perdere i Kg di troppo, Caterina Balivo ha voluto raccogliere anche quelle di chi ha problemi di tipo opposto. Arianna David, ex Miss Italia, combatte da circa 30 anni con un disturbo alimentare: “Provo ad ingrassare ma la mia testa lo rifiuta. Anche quando decidi di farti curare non è semplice, perché ormai il disturbo è insediato dentro di me. C’è una vocina nella testa che mi parla e mi dice cosa posso mangiare e cosa no. Se non ci fosse, mangerei tutto”, spiega la showgirl.

Attualmente, Arianna è seguita da un’equipe medica: “Cerco di impegnarmi, quindi faccio 4 passi in avanti e 3 indietro, poi 5 avanti e 3 indietro. Adesso sto inserendo un po’ di proteine la sera a cena. Le mie dottoresse volevano ricoverarmi per sei mesi, ma ho rifiutato per stare vicino alla famiglia”, ha raccontato ancora David. E noi tifiamo per lei.

Irina Shayk e le bellissime a Sanremo. Voto 7

Irina Shayk è stata annunciata tra le co-conduttrici di Sanremo 2026, ma l’indossatrice russa non è certo la prima top model internazionale a calcare il palco dell’Ariston. Negli anni sono molte le bellissime che hanno sceso le celebri scalinate, da Megan Gale a Laetitia Casta, passando per Bianca Balti e Vittoria Ceretti.

A tal proposito, Annalisa Minetti, in gara a Sanremo nel 1998, condivide un ricordo molto particolare: “Quell’anno c’erano con Raimondo Vianello Veronica Pivetti ed Eva Herzigova, che furono molto semplici ed ironiche. Eva mi diede dei consigli per migliorare i capelli. Una ragazza veramente dolcissima”. Chi l’avrebbe mai detto.

Ramazzotti e Bocelli a Sanremo? Voto 9

Tra gli ospiti confermati c’è anche Tiziano Ferro, ma non si tratterà dell’unico big: “È quasi certa la presenza di Ramazzotti, che non potrebbe essere da solo. Con lui ci sarà anche un’ospite internazionale, ma non posso dire il nome perché Carlo Conti non vuole”, racconta il direttore di TV Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali. Le ipotesi più plausibili? Anastacia o Alicia Keys, suggeriscono gli ospiti in studio.

E la padrona di casa Caterina Balivo paventa anche la presenza di un altro artista italiano molto amato in tutto il mondo: Andrea Bocelli. Vitali non conferma né smentisce. Che il celebre tenore, dopo aver incantato l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali, possa concedere il bis?

Martina Miliddi, la stella di Affari Tuoi. Voto 7

La parentesi dedicata al gossip si apre con Martina Miliddi, che a Nuovo ha parlato della scomparsa del padre quando aveva solo 10 anni. La ballerina ha quindi mostrato il suo lato più privato, con somma gioia dei telespettatori: “Lei piace molto al pubblico, l’abbiamo vista anche con Checco Zalone. Ovviamente c’è già chi sogna la liaison con De Martino, ma lei è fidanzata e sogna la maternità con il suo compagno Spillo“, spiega il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti. Il giornalista non sembra avere dubbi: “Possiamo dire che è la risposta di Viale Mazzini a Samira Lui”.

L’amore tormentato tra Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto. Voto 5

Decisamente diversa la situazione per Emanuele Filiberto e Adriana Abascal. La storia tra i due si è conclusa da alcune settimane, perché la modella avrebbe posto un ultimatum al Principe: o divorzi o mi perdi. Lei non sarebbe disposta a ricoprire il ruolo di amante, ma lui non si sentirebbe pronto a mettere da parte la sua famiglia.

“Questa storia avrà una fine, forse buona. Sono due persone legate da un sentimento forte ma probabilmente non riescono a trovare un equilibrio. Si dice che la madre Marina Doria non voglia vedere il figlio divorziato. Tutti e due hanno comunque lasciato aperto la possibilità di un secondo tempo”, fa sapere Signoretti. Ah, le suocere.

Carmen Di Pietro e il flirt con Sylvester Stallone. Voto 8

Carmen Di Pietro continua a far parlare di sè. La showgirl ha infatti recentemente raccontato di aver avuto una relazione con Sylvester Stallone negli anni ’90: si sarebbe trattato di un legame autentico, anche se i problemi linguistici rendevano molto difficile la comunicazione.

“Carmen si affaccia alla finestra, vede una festa e lì incontra Stallone. Vanno a cena e lui le fa recapitare 100 rose rosse. Sono stati insieme due anni ed è lei che lo ha lasciato. Carmen è sicura che Sylvester legga tutte le interviste in cui parla di lui. Quindi probabilmente ci starà guardando anche oggi”, racconta Signoretti. Iconica.

Il ricordo di Patrizia De Blanck. Voto 9

Alcuni giorni fa si è spenta a 85 anni la contessa Patrizia De Blanck. Un personaggio molto popolare sul piccolo schermo, che Beppe Convertini ha voluto ricordare a La Volta Buona: “È stata una grande leonessa, vera, sincera, una grande amica. Quando non avevo la possibilità di stare a Roma lei mi ha ospitato per lunghi periodi. Sempre leale, ironica, geniale nel racconto di storie che ha vissuto nella vita. È stata sempre generosa senza mai vantarsene”, ha spiegato il conduttore.

Patrizia non sapeva di avere un male incurabile, e sua figlia Giada ha affrontato tutto da sola: “I medici non volevano curarla perché aveva 85 anni. In questi casi si preferiscono i giovani. Io volevo fare un appello perché un giorno saremo anche noi anziani ed è giusto che si curino le persone a tutte le età“, conclude Convertini. Da applausi.