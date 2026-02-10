Tiziano Ferro super ospite a Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti

IPA Tiziano Ferro ospite a Sanremo 2026

Un’altra “notiziona”, come l’ha definita lo stesso direttore artistico del Festival: il super ospite della prima puntata di Sanremo 2026 è il cantautore Tiziano Ferro. Una bella sorpresa per i fan dell’artista, per cui questo 24 febbraio rappresenta un ritorno sul palco dell’Ariston dopo ben cinque anni di assenza.

L’annuncio di Carlo Conti

L’annuncio è arrivato via social, direttamente da Carlo Conti e, com’era prevedibile, la notizia ha immediatamente fatto il giro del web, confermando come il legame tra il cantautore di Latina e il Festival sia qualcosa di viscerale. Tiziano Ferro apre la kermesse musicale martedì 24 febbraio, in una serata che si preannuncia stellare non solo per la sua presenza, ma anche per l’inedita coppia di padroni di casa formata da Conti e Laura Pausini, sua grande amica e co-conduttrice per tutte e cinque le serate.

La scelta del cantautore per la prima serata non è casuale. Tiziano arriva a questo appuntamento dopo un periodo di profonda trasformazione personale e artistica, segnato dall’uscita del suo nuovo album Sono un grande nell’ottobre del 2025, nel quale ha messo a nudo le sue fragilità, parlando apertamente del dolore per il divorzio da Victor Allen e della sua forza come papà.

Il ritorno sul palco dell’Ariston è uno splendido modo per celebrare la sua ritrovata “luce”.

Tutte le volte di Tiziano Ferro a Sanremo

Quella tra Tiziano Ferro e Sanremo è una storia d’amore lunga quasi trent’anni, fatta di “no” che bruciano e di ritorni trionfali che sanno di riscatto. Sembra assurdo, ma uno dei re del pop italiano non è mai stato ufficialmente in gara tra i Big.

Pochi sanno che la sua scalata è iniziata proprio con un rifiuto a Sanremo quando, nel 1997 a soli 17 anni aveva provato a entrare al Festival attraverso l’Accademia della Canzone di Sanremo con il brano Quando ritornerai. Brano scartato alle prime selezioni. Neanche a dirlo, quel giovane dalla voce particolare, timido ma tenace come pochi ha superato la delusione, riprovandoci l’anno successivo: arrivato stavolta tra i 12 finalisti, non era riuscito comunque a conquistare uno dei tre posti disponibili per salire sul palco dell’Ariston.

Il debutto è arrivato, finalmente, nel 2006 quando ha accompagnato Michele Zarrillo nella serata dei duetti sulle note de L’alfabeto degli amanti. L’anno dopo torna come super ospite, dopo il successo di Nessuno è solo, ma è sempre sotto la direzione artistica di Carlo Conti che colleziona i suoi momenti d’oro a Sanremo, dapprima nel 2015 con un medley dei suoi più grandi successi, poi nel 2017 con un omaggio a Luigi Tenco e un duetto con Carmen Consoli sulle note de Il conforto.

Amadeus lo ha voluto ancora come super ospite nel 2020, la sua ultima apparizione al Festival della canzone italiana in cui ha prestato la voce per un omaggio ai grandi classici, da Almeno tu nell’universo di Mia Martini a Perdere l’amore in duetto con Massimo Ranieri. Nel 2024, infine, per Ranieri scrive il brano Tra le mani un cuore, approdando a Sanremo per la prima volta nelle vesti di autore.