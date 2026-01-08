Tiziano Ferro, Sono un grande: testo e significato del nuovo singolo

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Tiziano Ferro

Venticinque anni di carriera non sono solo un traguardo, sono una dichiarazione d’amore lunga una vita e Tiziano Ferro lo sa bene. Il 2026 per lui si apre con un regalo speciale, fatto prima di tutto a se stesso e poi a quel pubblico che non lo ha mai lasciato solo: un nuovo singolo, Sono un grande, che arriva come una carezza potente, sincera, quasi necessaria. Il nuovo brano di Tiziano Ferro infatti non è solo una canzone, ma anche una frase che suona come una presa di coscienza, detta senza arroganza da un cantante che è diventato grande per davvero e che ha finalmente conquistato quella consapevolezza che arriva solo dopo aver attraversato anche momenti bui.

Il nuovo brano, che dà anche il titolo all’album, esce il 9 gennaio e ha debuttato direttamente al primo posto della classifica degli album più venduti in Italia.

Tiziano Ferro, 25 anni di carriera e un nuovo brano in uscita: Sono un grande

Anno nuovo, vita nuova, è proprio il caso di dirlo: Tiziano Ferro torna da protagonista sulla scena musicale italiana con una nuova manager, una nuova etichetta discografica e, ovviamente un nuovo singolo. Sono un grande infatti fa parte del nuovo album da cui prende il titolo e il tour che, a partire dal 30 maggio, porterà la musica del cantautore nelle principali città italiane.

Dopo la pubblicazione dell’ottavo album in studio, Il mondo è nostro, Tiziano Ferro ha vissuto una fase di profondo cambiamento, segnata da eventi personali e professionali tutt’altro che semplici. Alla fine del matrimonio con l’ex marito Victor Allen, e alla delicata questione dell’affidamento dei figli, si è affiancata anche una svolta importante sul piano lavorativo, con la conclusione del rapporto con Universal Music Italia e l’inizio di una nuova avventura discografica insieme a Sugar Music sotto la guida della nuova manager Paola Zukar.

Il progetto Sono un grande si compone di undici brani nati dalla collaborazione con un ampio team di produttori che include Zef, Marco Sonzini, Marz, Bias, Madfingerz, Alessandro De Crescenzo e Will Medini.

L’edizione fisica dell’album riserva inoltre una sorpresa ai fan, includendo una dodicesima traccia, Tra le mani un cuore, canzone scritta anche da Ferro e già portata al successo da Massimo Ranieri, che qui trova una nuova vita e una nuova interpretazione.

A completare il racconto visivo del progetto è la copertina di Sono un grande che ritrae il cantautore in primo piano, con uno sguardo diretto e intenso, capace di trasmettere tutta la consapevolezza e la maturità di questo nuovo capitolo artistico.

Sono un grande: testo e significato della nuova canzone di Tiziano Ferro

Sono un grande non celebra il successo in senso classico, non è un inno all’ego o alla fama: è piuttosto un dialogo interiore, un messaggio che parla di fragilità, di ferite guarite e di quelle che restano, di errori che insegnano più delle vittorie. È una canzone che arriva dritta a chi ha amato, perso, ricominciato. A chi si è sentito piccolo, invisibile, e oggi prova a guardarsi allo specchio con un po’ più di gentilezza.

Il testo è intimo, quasi confidenziale, e sembra scritto per essere ascoltato in cuffia, magari la sera, quando il rumore del mondo si abbassa e restano solo i pensieri. Tiziano canta di sé, ma parla anche di noi. Ed è proprio questa la sua forza: riuscire a rendere universale ciò che nasce da un’esperienza profondamente personale. Non sorprende che il brano stia già conquistando le radio e i fan storici, quelli che lo seguono dai tempi di Xdono e che oggi si ritrovano adulti, con una vita piena di responsabilità, sogni cambiati e nuove consapevolezze.

Ecco il testo completo del nuovo brano di Tiziano Ferro che promette di essere l’ennesimo successo:

Ingoiavamo cemento prima di dormire

E nel timore di restare soli

Non dicevamo una parola

Scartavamo i ricordi come caramelle

Come quei regali che tu, ahah, sai già cosa c’è

Ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora

Che ora ci fanno male

Quante volte ci siam detti di ricominciare

Quante volte abbiamo pianto

Per la paura di sbagliare

Ma che ci tengono le mani incollate

E gli errori sono quattro cazzate

La vita è la nostra, eh

Non sapevamo che

Era l’ultima vacanza al sole

L’ultima volta che facemmo l’amore

Che mi dicevi: “Andrà tutto bene”

Ma quale amore, quale bene

Prendiamo tutte le bugie a sassate

Cantiamo le canzoni dimenticate

Non ce n’è una in particolare

Basta che ci riporti proprio dove

Non sentivamo quel vuoto dentro

Perché se non sono ancora morto

Sarà per caso, sarà per torto

Oppure sarà perché sono un grande

E non me ne sono mai accorto, eh

Una risata ci seppellirà

Ti prendi gioco di me, io di te

E poi scusa se non siam sopravvissuti

Ma sembrava amore

All’orizzonte mi sembrava terra

E invece era solo guerra

Non sapevamo che

Era l’ultima vacanza al sole

L’ultima volta che facemmo l’amore

Che mi dicevi: “Andrà tutto bene”

Ma quale amore, quale bene

Prendiamo tutte le bugie a sassate

Cantiamo le canzoni dimenticate

Non ce n’è una in particolare

Basta che ci riporti proprio dove

Non sentivamo quel vuoto dentro

Perché l’amore non è possesso

Non è prigione, non è silenzio

Perché se non sono ancora morto

Sarà per caso, sarà per torto

Oppure sarà perché sono un grande

E non me ne sono mai accorto

