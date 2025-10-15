Tiziano Ferro pubblica Sono un grande: le tracce del nuovo album

Tiziano Ferro torna con "Sono un grande", un disco che celebra la forza di rialzarsi e la bellezza di ritrovarsi

IPA Tiziano Ferro pubblica "Sono un grande", il nuovo album

Dopo anni di pausa discografica, Tiziano Ferro torna sulla scena musicale con un album che ha il sapore della rinascita. In un panorama pop italiano in continua evoluzione, tra nuove voci e contaminazioni internazionali, il cantautore sceglie di fare ciò che gli riesce meglio: raccontarsi senza filtri.

A ottobre, infatti, il cantante regala ai fan un nuovo pezzo di sé pubblicando Sono un grande, un disco che parla di ritrovarsi e ricostruirsi con la sincerità che da sempre contraddistingue la sua musica.

Tiziano Ferro, il nuovo album è “Sono un grande”

Tiziano Ferro è tornato. Il cantautore di Latina, dopo il successo avuto grazie a Cuore rotto, pubblica un nuovo album: Sono un grande. Un progetto a cui il cantante tiene molto e che rappresenta, per lui, la volontà di raccontare il suo percorso di riscoperta dopo un periodo non sempre facile.

Parlando dell’album, il cantante ha infatti raccontato: “Sono un grande mi ha dato la possibilità di ricostruirmi come artista e come persona: è lo specchio di tutto ciò che ho vissuto nell’ultimo periodo. Mi ha portato a vivere ogni cosa con uno spirito nuovo, più avventuroso. Mi sono riavvicinato alla mia essenza, ritrovando sonorità che pensavo di aver lasciato alle spalle”.

E la vera riscoperta parte proprio dal titolo, che contiene un augurio e un monito importante: “Non avrei mai pensato che l’album avrebbe avuto questo titolo, eppure oggi ci credo fermamente. Sono un grande è quello che ho voluto dire a me stesso, sperando diventasse un incoraggiamento rivolto a tutti, un invito ad accorgersi di quello che abbiamo superato per essere qui”.

Da sempre vicino al suo pubblico, Tiziano dedica anche questo lavoro ai fan che lo seguono da oltre vent’anni in un dialogo aperto con chi lo ha visto crescere, cambiare e tornare ogni volta più autentico.

Undici brani tra editi e inediti che mostrano il lato più intenso e personale di Tiziano che, come sempre, non perde la sua cifra stilistica: quella malinconia lucida che da sempre caratterizza la sua scrittura e la voglia di cantare la verità e le emozioni, per quanto brutali e difficili possano essere.

Tiziano Ferro, le tracce di “Sono un grande”

Il nuovo album di Tiziano Ferro, disponibile dal 24 ottobre, è frutto di un lavoro di due anni. All’interno, 11 tracce tra cui il singolo Cuore rotto.

Ma non solo: per le versioni cd e vinile Tiziano ha pensato a un bonus track molto speciale. Tra le mani un cuore, la canzone scritta da Ferro con Nek, Marta Venturini e Giulia Anania, che Massimo Ranieri ha cantato sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2025.

“Le cose erano due, o queste canzoni me le mettevo in tasca e ci giocavo io nel tempo, oppure il contrario. È successo il contrario” ha spiegato Tiziano pubblicando sui social la lista dei brani.

Ecco la tracklist completa: