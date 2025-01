Sanremo 2025, Massimo Ranieri canta Tra le mani un cuore. Di cosa parla la canzone

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Massimo Ranieri è fra i Big pronti a esibirsi sul palco dell’Ariston a Sanremo. Un artista con alle spalle una lunghissima carriera che ha scelto di portare al Festival il brano Tra le mani un cuore.

Un brano ricco di emozioni che Ranieri ha presentato a Carlo Conti e che sfiderà le altre canzoni in gara nella kermesse da martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio.

Sanremo 2025: significato e testo di Tra le mani un cuore

Di cosa parla Tra le mani un cuore di Massimo Ranieri? L’artista torna per l’ottava volta al Festival di Sanremo con una canzone che parla non solo dell’amore fra due persone, ma di un sentimento universale e straordinario, da preservare e custodire.

A raccontare il significato di Tra le mani un cuore è stato lo stesso Massimo Ranieri. “È una canzone, innanzitutto, lacerante di bellezza – ha svelato a Carlo Conti – perché è la storia di questa persona che finisce questo rapporto e aiuta l’altra persona a salvarla da questo cuore che è caduto in mare. non succede come nella vita che non ci si vede più e non ce ne importa più niente di quello che ognuno sta attraversando”.

L’artista ha poi aggiunto: “I rapporti, quando finiscono, possono benissimo riprendersi oppure finire in un modo molto civile, molto più umano. Se la mia canzone fosse un’immagine io l’ho sempre vista come una di quelle immagini che vedi spesso anche su WhatsApp, il cuore che viene trafitto lacerato da una lancia”.

Il testo della canzone è stato scritto da grandi nomi della musica come Tiziano Ferro, Nek, Giulia Anania e Marta Venturini.

La prima serata di Sanremo 2025 i cantanti in gara saliranno sul palco per presentare le proprie canzoni. A presentare la serata oltre a Carlo Conti ci saranno i co-conduttori Gerry Scotti e Antonella Clerici.

Nelle serate successive ad affiancare il direttore artistico del Festival ci saranno altri ospiti importanti, da Alessandro Cattelan a Bianca Balti, passando per Elettra Lamborghini e Mahmood. Attesissimi anche i superospiti Damiano David e Jovanotti.

Chi è Massimo Ranieri, cantante a Sanremo 2025

Classe 1951, Massimo Ranieri (vero nome Giovanni Calone) è uno dei cantanti italiani più conosciuti e amati. Showman e artista dall’enorme talento, Ranieri si è dedicato anche al cinema e al teatro.

Ha all’attivo oltre quattordici milioni di dischi venduti ed è uno fra i cantanti italiani ad aver venduto di più nel mondo. Nel corso della sua carriera ha pubblicato ben 31 album e 36 singoli.

Fra le sue canzoni più famose troviamo cult indimenticabili come Perdere l’amore, Rose rosse, ma anche Se bruciasse la città, ‘O surdato ‘nnammurato, ma anche Ti penso, Reginella, La voce del silenzio ed Erba di casa mia.

Tra le mani un cuore si candida ad essere il suo ennesimo successo. Una canzone che descrive l’essenza dell’amore, non solo all’interno di una coppia, ma per quanto riguarda l’umanità intera. Un brano dal fortissimi significato che verrà esaltato dalla voce potente e unica di Ranieri che con il Festival di Sanremo ha da sempre un legame speciale.