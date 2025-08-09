Massimo Ranieri punta ad Amici e incalza Maria De Filippi: “Sono pronto”. Poi commenta De Martino

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Massimo Ranieri si propone per "Amici"

Massimo Ranieri non smette mai di sorprendere. Il cantautore di Se bruciasse la città, fin dagli esordi capace di incantare i fan con una voce potente e una presenza scenica magnetica, non ha mai perso un grammo di autenticità. Ancora oggi, la sua voce e il suo carisma continuano a emozionare generazioni diverse, mantenendo intatto quel legame speciale con il pubblico.



Un’eleganza d’altri tempi e tanta ironia che potrebbero farlo arrivare ovunque, anche a far parte del cast di uno dei programmi più seguiti della tv: Amici. Ranieri, infatti, sembra davvero interessato ad avvicinarsi al mondo dei talent e di Maria De Filippi. E tra battute e ricordi, ha lasciato intendere cosa pensa del programma e di Stefano De Martino, uno dei suoi volti più noti.

Massimo Ranieri sogna “Amici”

Sessant’anni di carriera, una voce ormai riconoscibilissima e una presenza sul palco da far invidia alle generazioni di cantanti più giovani. Massimo Ranieri ha attraversato epoche e mode senza mai perdere fascino e credibilità.

E oggi non ha alcuna intenzione di fermarsi: agosto lo vede impegnato tra concerti e nuova musica, con un album in arrivo nei prossimi mesi. Tutto, però, con la calma e la cura di chi ama studiare e preparare ogni passo.

A raccontarlo è lui stesso in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, un’occasione in cui si è mostrato come sempre sincero e genuino, senza filtri. Nel corso della chiacchierata, Ranieri ha anche lasciato intendere una possibilità decisamente inusuale per un artista come lui: quella di entrare a far parte del cast della scuola di Maria De Filippi.

Ma con una carriera che attraversa tv, teatri e palcoscenici, Massimo potrebbe davvero fare la differenza ad Amici.

E parlando di questa possibilità, Massimo ha risposto: “Perché no? Non mi farei chiamare ‘maestro’, ‘consulente’ suona meglio”. Niente cattedre, niente formalità: Ranieri immagina un ruolo da guida informale, più vicino a un consigliere che a un professore.

Il cantante ha poi spiegato che non ci sono mai stati veri contatti con la trasmissione: “Ma se Maria mi chiama, io sono pronto. Parliamone”.

Massimo Ranieri, il commento su Stefano De Marino

E, ricollegandosi proprio ad Amici, Ranieri non ha risparmiato qualche commento anche su uno dei suoi protagonisti più noti: Stefano De Martino.

Sessant’anni di carriera alle spalle gli permettono di osservare il mondo dello spettacolo con occhi esperti, e proprio per questo il confronto tra il suo carisma e quello di De Martino è inevitabile per molti. Ranieri, però, non si lascia andare a giri di parole e mette subito le cose in chiaro: “Ma che c’entra lui con me? Mica fa il cantante”.

Una differenza evidente, per due percorsi artistici e carriere che Ranieri considera difficilmente comparabili, senza però alcun intento polemico o giudicante. Anzi, riconosce il valore formativo del talent che ha lanciato De Martino e tanti altri giovani artisti: “Comunque è uscito da una grande scuola, quella di Amici”, ha poi ammesso Ranieri.

E se per questo Amici 2025 il cast sembra ormai completo, chissà se Maria non deciderà di invitare Ranieri come ospite speciale o di tenerlo presente per la prossima edizione.