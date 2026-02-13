Affari tuoi speciale San Valentino: Massimo Ranieri strepitoso conquista nonna Filomena

Alla serata evento su Rai 1 di Affari tuoi, tra promessi sposi, ospiti vip e la fortuna dei giocatori, è Massimo Ranieri a rubare tutta la scena

IPA Massimo Ranieri

Non la solita partita dei pacchi, ma una serata costruita come un piccolo show tutto dedicato all’amore: Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, lo speciale per San Valentino, sceglie la prima serata per raccontare una storia d’amore vera, quella di due promessi sposi che provano a giocarsi un futuro davanti alle telecamere di Rai 1. Stefano De Martino orchestra il tutto con ritmo leggero, tra battute, tifo da studio e un’atmosfera dichiaratamente romantica.

Eppure, mentre la coppia fa le sue scelte tra speranze e timori, l’attenzione si sposta inevitabilmente su chi riesce a trasformare il gioco in un mini concerto, ovvero Massimo Ranieri. La sua presenza cambia improvvisamente l’energia della puntata e regala al pubblico il momento più intenso della serata. Ma soprattutto fa cantare tutti, ma proprio tutti, i presenti in studio…specialmente nonna Filomena!

Massimo Ranieri star di Affari tuoi e quelle rose rosse a nonna Filomena

Quando Massimo Ranieri entra in scena, l’atmosfera si scalda all’istante. Elegante, sorridente, padrone del palco come pochi, regala al Teatro delle Vittorie un momento che va oltre la semplice “ospitata” per diventare molto velocemente un evento nell’evento. Microfono in mano e quella voce inconfondibile, incanta prima con Se bruciasse la città, di cui Stefano De Martino non perde nemmeno una parola, poi prosegue con Erba di casa mia e Rose rosse, trasformando lo speciale di San Valentino di Affari tuoi in un piccolo live d’autore.

Incita il pubblico quando non risponde come dovrebbe, sprona tutti, si muove come un vero animale da palco e non dimostra nemmeno lontanamente i 74 anni. Ma soprattutto fa innamorare nonna Filomena quando le si avvicina, l’abbraccia e le canta all’orecchio le dolci parole delle sue canzoni. La nonna rimane estasiata, è una grande fan e si vede e lui va in brodo di giuggiole nell’avere un’ammiratrice così coinvolta. Lo sottolinea proprio alla fine dell’esibizione: “Sono tutti belli, ma nonna Filomena lo è di più”. Subito dopo le consegna un mazzo di rose rosse, facendola arrossire sotto gli applausi dello studio e dei nipoti concorrenti.

Perdere l’amore? Assolutamente no

Spazio anche all’ironia. Alla richiesta di Peppe Iodice di intonare Perdere l’amore per i promessi sposi, il cantante replica con prontezza: “Si devono sposare e gli canto Perdere l’amore?”. Risate generali e tentativi di convincerlo da parte di Francesco Paolantoni e Giovanni Esposito, ma Ranieri resta fermo sulla sua scelta. Niente da fare, la sua canzone più iconica una prossima volta.

Prima di salutarlo, uno Stefano De Martino visibilmente entusiasta ricorda i continui sold out dell’artista che ancora oggi riempie i palazzetti. “È un periodo fortunato”, commenta lui con modestia. Il pubblico, però, sa bene che il successo è frutto di talento e carisma.

Gli altri ospiti in studio per lo special

Oltre alla parentesi musicale, Affari tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte punta tutto sul tema dell’amore. Al centro della puntata c’è infatti una coppia di promessi sposi affiancata da amici e familiari chiamati nel ruolo di pacchisti. La tensione del gioco si intreccia così con sogni e progetti di vita e il montepremi diventa ancora più importante.

In studio non mancano volti noti dello showbiz, coppie reali o solo professionali che fanno il tifo e alleggeriscono la puntata: da Federica Nargi e Alessandro Matri a Benedetta Parodi e Fabio Caressa, da Giovanni Esposito e Brenda Lodigiani a Francesco Paolantoni e Peppe Iodice. Un “pubblico” d’eccezione che affianca l’immancabile Herbert Ballerina – damigello d’onore – e Martina Miliddi.