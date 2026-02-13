Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, le anticipazioni della puntata speciale dedicata ai futuri sposi

IPA Stefano De Martino conduce Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte

La prima serata di Rai 1, in attesa del giorno di San Valentino, si tinge di amore. Stefano De Martino apre le porte del Teatro delle Vittorie per l’appuntamento speciale di Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte. Non sarà la solita partita: dimenticate i rappresentanti regionali per una notte, i veri protagonisti sono una coppia di promessi sposi, pronti a sfidare la sorte per costruire il proprio futuro insieme.

Un “celebrante” d’eccezione e gli ospiti VIP

Se ogni sera Stefano De Martino intrattiene il pubblico di Affari Tuoi con la sua “divisa d’ordinanza” – camicia bianca slim con maniche arrotolate e pantalone scuro -, per questa serata evento, in onda venerdì 13 febbraio in prima serata su Rai 1, il padrone di casa ha deciso di cambiare look. Per una sera veste i panni di un “celebrante” d’eccezione in smoking e papillon, formale ed elegantissimo per i suoi promessi sposi.

In studio non mancano la sua fedele spalla, Herbert Ballerina, sempre pronto a regalare un sorriso al pubblico, e Martina Miliddi, new entry del game show e ballerina dalla sensualità unica.

Ad accompagnare la coppia nella scalata verso il montepremi da 300.000 euro c’è un anche parterre di ospiti speciali, a cominciare da Benedetta Parodi e Fabio Caressa, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, che ha da poco festeggiato 25 anni di matrimonio. Reduci dal successo de L’amore è cieco, sveleranno forse qualche segreto della loro unione, una delle poche che rappresenta quel “per sempre” da favola che in molti e molte sognano.

Oltre a loro, presente in studio anche Federica Nargi insieme al compagno Alessandro Matri. La Nargi è pronta a portare la sua bellezza in studio, ma anche il racconto di una famiglia splendida, solida e complice come poche, nonostante manchi ancora la fede al dito.

A completare il cast l’incredibile voce di Massimo Ranieri, l’ironia di Brenda Lodigiani e un esilarante trio di comici formato da Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito e Peppe Iodice. E poteva mancare uno sguardo alle stelle? Certo che no: per l’occasione De Martino ha scelto di ospitare in puntata Simon & The Stars, pronto a regalare ai concorrenti e al pubblico le previsioni sull’amore per questo 2026 che – parole sue – sa di “liberazione”. L’astrologo punta tutto su Ariete, Pesci e Vergine. Sarà vero?

I promessi sposi si mettono in gioco

Protagonista di questa serata speciale di Affari Tuoi è una coppia pronta a convolare a nozze, per coronare il suo sogno d’amore. Altra novità, in questa versione del game show non saranno i soliti pacchisti delle Regioni ad aprire le scatole blu o rosse ma i parenti, gli amici e gli ospiti VIP presenti in studio.

L’obiettivo? Portare a casa il premio massimo per finanziare il viaggio di nozze o la prima casa. Ma attenzione al Pacco Nero, un’insidia che può trasformare un finale amaro in una sorpresa inaspettata. In palio ci sono premi importanti, erogati rigorosamente in gettoni d’oro, per permettere a questi giovani di pronunciare il fatidico “Sì” con un sorriso (e un aiuto) in più.