Massimo Ranieri, concerto rinviato: il problema all’occhio nato a Sanremo

Fonte: IPA Massimo Ranieri

Questa volta è il caso di toccare ferro: i meme di Sanremo su una sua salute d’acciaio e inscalfibile hanno portato sfortuna a Massimo Ranieri. Gli spettacoli programmati al Teatro Diana di Napoli del cantante di Perdere l’Amore non andranno in scena come previsto.

A comunicarlo è la direzione del teatro, che ha aggiornato il calendario con le nuove date. Il cantante partenopeo, icona della musica italiana, è costretto a fermarsi per problemi di salute, come confermato dal comunicato ufficiale.

Quando ci saranno gli spettacoli di Massimo Ranieri

Niente sipario quindi stasera 18 febbraio per Massimo Ranieri al Teatro Diana, ma lo show non è cancellato, solo posticipato. Lo spettacolo previsto per martedì 18 febbraio slitta a mercoledì 2 e giovedì 3 aprile alle 21, con la possibilità per gli spettatori di ottenere un rimborso.

Discorso diverso per le date del 19 e 20 febbraio: nessuna restituzione dei biglietti, ma un semplice cambio di agenda con nuovi appuntamenti fissati per lunedì 24 febbraio alle 17:30 e lunedì 7 aprile alle 21. Stessa poltrona, stesso numero di fila, ma con un’attesa più lunga.

L’arrossamento dell’occhio a Sanremo e le ipotesi sulle condizioni di salute

Dopo l’annuncio dello slittamento, è stato inevitabile il collegamento con quell’occhio rosso fuoco che Ranieri ha sfoggiato per tutto il Festival di Sanremo. Il pubblico ha notato, i social hanno chiacchierato e gli esperti si sono pronunciati. Il professor Angelo Santoliquido, angiologo del Policlinico Gemelli di Roma, ha dichiarato al programma Buongiorno Benessere: “Quello che si vede in Massimo Ranieri è un’emorragia sottocongiuntivale”, ovvero una fuoriuscita di sangue dai capillari oculari che tinge la congiuntiva di rosso. Nulla di drammatico, solo un piccolo incidente estetico destinato a sparire da solo.

Anche Stefano Barabino, responsabile del Centro di superficie oculare e occhio secco dell’ospedale Sacco di Milano, ha ribadito, scrive Fanpage, la totale innocuità della macchia rossa che ha accompagnato Ranieri sul palco: “Si tratta di un fenomeno comune dopo una certa età, un po’ come le rughe e i capelli bianchi. Nessuna terapia necessaria, scompare da solo nel giro di una settimana”. L’artista ha calcato il palco dell’Ariston con l’occhio destro iniettato di sangue per tutta la durata del festival, esibendosi senza alcun problema sia con il brano “Tra le mani un cuore” che nella serata delle cover insieme ai Neri per Caso.

Barabino ha poi ipotizzato che dietro l’occhio arrossato ci possa essere lo stress o un’impennata della pressione sanguigna, due fattori che giocano brutti scherzi ai capillari. Nei diabetici, la fragilità vascolare rende questi episodi ancora più frequenti. “Tanta scena e poca sostanza”, ha tagliato corto l’esperto, spegnendo ogni possibile allarmismo.