Tiziano Ferro, Casina di Poggio della Rota: la splendida villa del video di Cuore Rotto

IPA Tiziano Ferro, la Casina di Poggio della Rota in Cuore Rotto

Il ritorno di Tiziano Ferro non poteva che avere un set all’altezza delle sue emozioni. Con il singolo Cuore Rotto, il cantautore ha scelto come cornice visiva la Casina di Poggio della Rota, a Bassano Romano, una location capace di fondere eleganza storica e suggestione contemporanea.

Nel videoclip, diretto da Cosimo Alemà, la furia di un cuore spezzato prende vita tra mura sontuose, mobili che si frantumano e piume che danzano nell’aria, trasformando il dolore in un atto liberatorio. È qui, tra l’eco della rabbia e il silenzio di un pianoforte intatto, che Tiziano ci racconta la sua rinascita.

La rinascita di Tiziano Ferro attraverso la musica

Dopo tre anni di pausa discografica, l’artista di Latina torna con un brano che è molto più di una canzone: è la dichiarazione di un nuovo inizio. Cuore Rotto segna anche il cambio di etichetta, un passaggio epocale per la sua carriera, affidata ora alla Sugar. Nelle sue parole, scritte quasi di getto in una stanza d’albergo lontano da Los Angeles, si legge il bisogno urgente di raccontare un dolore recente, legato alla fine del matrimonio con Victor Allen, ma anche la volontà di rialzarsi.

Il video riflette perfettamente questa tensione emotiva: Tiziano arriva alla villa a bordo di una sportiva e, armato di una mazza da baseball, inizia a distruggere soprammobili e ricordi. È un gesto simbolico, quasi catartico, che trova il suo contrappunto nell’immagine finale: il cantante seduto davanti al pianoforte, strumento che resta miracolosamente intatto, come se fosse il vero rifugio da cui ripartire. La musica, ancora una volta, come salvezza.

Casina di Poggio della Rota: lusso, storia e cinema

La scelta della Casina di Poggio della Rota non è casuale. Questa villa immersa nei boschi della Tuscia, tra i laghi di Vico e Bracciano, è una delle location più amate da registi e produzioni internazionali. Con i suoi 6 ettari di verde, gli interni che mescolano antico e moderno e quell’atmosfera sospesa tra eleganza e mistero, è diventata un set ricercato per matrimoni da favola, film e videoclip.

Il sindaco di Bassano Romano, Emanuele Maggi, ha sottolineato l’orgoglio della comunità per la visibilità che il video di Tiziano Ferro sta portando al territorio. “La Casina è una location che mediamente porta a Bassano Romano oltre 10 mila persone l’anno, tra matrimoni, film e video musicali” ha spiegato, ringraziando la famiglia Espositi per il lavoro di valorizzazione svolto in questi anni. Non è un caso se questo gioiello architettonico sia ormai diventato un simbolo di glamour e creatività, capace di competere con le grandi ville romane.

Bassano Romano, un nuovo set per la musica

Con Cuore Rotto, Bassano Romano entra di diritto tra i luoghi più evocativi del pop italiano. Per Tiziano Ferro, non è soltanto una cornice, ma il simbolo di un percorso personale e artistico che riparte proprio dall’Italia. Per il territorio, invece, è una vetrina internazionale: le immagini del video stanno facendo il giro del mondo, portando la Tuscia al centro dell’attenzione mediatica.

In questa unione tra musica, moda e cinema, la Casina di Poggio della Rota si conferma non solo una location, ma un personaggio a sé, capace di sostenere la narrazione e di rendere il ritorno di Tiziano Ferro ancora più potente. Una villa che diventa complice di un cuore che, anche se rotto, ha trovato il coraggio di ricominciare.