Vacanze da single per Laetitia Casta, che vuole vivere questo momento in assoluta riservatezza. È volata in Corsica dove si era sposata

Laetitia Casta e Louis Garrel divorziano dopo 10 anni d'amore

La lunga storia d’amore tra Laetitia Casta e Louis Garrel sarebbe giunta al termine. La splendida coppia, composta dalle due celebri star francesi, non avrebbe retto al peso del tempo. Questa del 2025 è la loro prima vacanza da separati.

Laetitia Casta è single

A lungo si sono rincorse voci in merito alla situazione sentimentale di Laetitia Casta, che al 2015 è al fianco del collega Louis Garrel. La splendida coppia si è sposata in Corsica nel 2017, a Lumio, e ora questo luogo torna ad avere un significato speciale per l’attrice.

È qui infatti che starebbe trascorrendo le proprie vacanze, da neo single. Per il momento non è giunta alcuna conferma o smentita da parte degli uffici stampa della coppia. Dopo tante voci di corridoio, però, il settimanale francese Paris Match rincara la dose e dà per certo l’addio tra i due. Una decisione condivisa, pare, quella di porre la parola fine a questo matrimonio.

La rottura

Come detto, le voci si sono rincorse a lungo, fino ad arrivare alla separazione vera e propria. Il fatto che lei sia partita per le vacanze da sola è stato il segnale che i paparazzi e gli esperti di gossip attendevano.

La rivista riporta come entrambi abbiano deciso di mantenere il più totale riserbo sulla vicenda, al netto della grande curiosità morbosa di pubblico e stampa. Non ci saranno dunque interviste e attacchi a mezzo media.

La rottura, si legge, risalirebbe all’inizio dell’estate, al netto del fatto che è figlia di un processo che prosegue ormai da tempo. Non ci sarebbe stato un episodio scatenante, dunque. Sarebbe lui a lasciare casa, ovvero l’appartamento parigino dove si erano trasferiti con la loro famiglia allargata.

Dopo una prima fase d’allontanamento fisiologica, però, torneranno ad avere un rapporto. I due infatti hanno un figlio insieme, il piccolo Azel, nato nel 2021, che merita una mamma e un papà.

La storia d’amore

Abbiamo parlato di famiglia allargata, ma quanto? Della vita privata di Laetitia Casta sappiamo che nel 2001 ha dato alla luce una bambina, avuta con l’ex Stephane Sednaoui. Per dieci anni è stata poi al fianco dell’attore italiano Stefano Accorsi, con il quale ha avuto due figli: nati nel 2006 e 2009.

Due anni dopo la separazione, si è legata a Garrel, con il quale ha avuto il suo ultimo figlio. L’attore era però a sua volta genitore prima di questo matrimonio. Ha avuto una lunga storia con l’attrice italiana Valeria Bruni Tedeschi, con la quale ha adottato una bambina, Oumy.

La storia d’amore tra Casta e Garrel è durata ben 10 anni e per tutto questo tempo, al netto di un matrimonio e una gravidanza, sono riusciti a tenere privata la loro vita insieme. Celebrità del cinema mondiale ma desiderose, laddove non necessario, di stare ben distanti dai riflettori. Cercarono in effetti di tenere nascosta anche l’attesa di Azel ma, purtroppo, vennero beccati dai paparazzi. Allora come oggi, sono alla ricerca della più assoluta riservatezza.