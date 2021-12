Charlene di Monaco, la strategia di Alberto per farla dimenticare

Charlene di Monaco, i figli al cinema senza di lei

Charlene di Monaco è ancora ricoverata e la degenza sarà lunga, si parla di mesi. Alberto sta facendo di tutto per far dimenticare la sua assenza. E Carolina di Monaco lo sta aiutando prendendo il posto di sua cognata negli eventi del Principato.

Charlene di Monaco ancora ricoverata

Dopo la grave infezione che l’ha colpita a gola, orecchie e naso lo scorso maggio, Charlene di Monaco è fortemente debilitata nel fisico e nella mente. Quando finalmente è tornata a Montecarlo, dopo mesi di assenza a causa del suo stato di salute, si è reso subito necessario un ricovero in una clinica presumibilmente esclusiva, perché la Principessa possa riprendersi. Infatti, è molto dimagrita, a problemi a nutrirsi e a dormire, si parla di una dipendenza da sonniferi.

La sua assenza prolungata però pesa sempre più, specialmente ora che si avvicinano le feste natalizie e i tradizionali appuntamenti che lei e Alberto svolgevano assieme, come ad esempio la distribuzione dei regali ai bambini monegaschi o l’accensione dell’albero.

Charlene di Monaco, la strategia di Alberto

Il Principe ha dunque adottato una strategia diversa proprio per evitare ulteriori speculazioni su Charlene e sulle voci di crisi matrimoniale che circolano dalla scorsa primavera.

Alberto non vuole dare un’immagine di sé, di Principe solo, triste e trascurato. Perciò, ha deciso di non presenzia a questi eventi, delegando il compito alle sue sorelle. In particolare, è toccato a Stéphanie prendere il suo posto. La Principessa si è fatta aiutare dai nipotini, Jacques e Gabriella, i figli di Alberto e Charlene.

I gemelli che hanno festeggiato il compleanno senza la madre stanno diventando i protagonisti del Principato. Alberto li sta coinvolgendo sempre più nei doveri pubblici e questo fa sì che l’attenzione dei media si concentri più su di loro che sull’assenza di Charlene.

Charlene di Monaco, Carolina la sostituisce

Intanto, anche Carolina di Monaco si sta dando da fare per sostenere suo fratello Alberto in questo momento di difficoltà e solitudine. Di fatto, ha preso il posto di Charlene, svolgendo le incombenze che solitamente spettano alla moglie del Principe.

Come ormai è noto, tra Charlene e Carolina i rapporti sono tesi. Non si comprendono, non si trovano caratterialmente e tra loro scorre una vena di gelosia. Ma di fronte alla difficile situazione, pare che entrambe abbiano deposto l’ascia di guerra. Charlene ha chiesto espressamente che la cognata si occupi dei suoi figli e Carolina si sta facendo carico di molto lavoro. Tanto che gli esperti sostengono che questo sarà un nuovo inizio per il Principato.