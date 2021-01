Arisa torna ad Amici 2021 con un nuovo look

editato in: da

Arisa: dal corto al rasato, alla parrucca. I mille cambi di look

La sua voce è da sempre inconfondibile, unica e straordinaria, ma se quella non muta, lo stesso non si può dire dei look: Arisa ama cambiare e negli anni ha abituato il suo pubblico a vederla in versioni sempre nuove, fresche e al passo con i tempi.

E così sarà anche per il ritorno in tv ad Amici dove, da quest’anno, è una dei tre insegnanti della cattedra di canto, la trasmissione infatti è pronta a riprendere il via dopo la pausa dovuta alle festività natalizie e vedrà seduta in cattedra Arisa con un nuovo aspetto.

Da qualche tempo la cantante sfoggia un bel caschetto nero con frangetta, a cui negli ultimi giorni si sono aggiunte alcune ciocche chiarissime, come ha mostrato lei stessa ai suoi tanti follower su Instagram. Una piccola modifica del suo aspetto, che le dona molto.

Per Arisa è un bel periodo. Dal punto di vista professionale si sta facendo apprezzare dal pubblico di Amici, la trasmissione di Maria De Filippi che quest’anno è arrivata all’importante traguardo delle 20 edizioni. Dall’altra è stata recentemente annunciata da parte di Amadeus la partecipazione della cantante alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, sarà tra i 26 Big che dal 2 al 6 marzo 2021 saliranno in veste di concorrenti sul palco dell’Ariston, lei si presenterà con la canzone Potevi fare di più. Non è il primo Sanremo per Arisa che ha già preso parte diverse volte alla kermesse canora, vincendo due volte: la prima nel 2009 nella categoria Nuove Proposte con Sincerità, la seconda volta nel 2014 quando si è classificata prima tra i Big con Controvento.

E per l’interprete è anche un bel periodo dal punto di vista sentimentale, infatti recentemente è emersa la sua relazione con Andrea Di Carlo, manager e autore televisivo.

Le voci giravano già da qualche giorno quando la relazione è stata resa nota. La prima conferma della è poi arrivata tramite il profilo Instagram di Andrea di Carlo che ha pubblicato lo scatto di un loro bacio.

Una voce inconfondibile e bellissima della canzone italiana e cambi di look che restano impressi nella memoria del pubblico: Arisa non ha paura di cambiare e lo ha fatto un’altra volta. Bellissima.