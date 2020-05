Arisa: dal corto al rasato, alla parrucca. I mille cambi di look

Arisa, e i suoi capelli: ci sarebbe da scrivere un intero manuale. Perennemente insoddisfatta e alla ricerca di look diversi la cantante negli anni ha sperimentato mille tagli e colori. Per poi tornare sempre al punto di partenza: la testa rasata. Perché alla fine, come ammette lei stessa, è il taglio più comodo e pratico, quello in cui si sente più a suo agio. Peccato che l’opinione comune non sia d’accordo e allora lei, ogni tanto, si infila la parrucca per compiacere ed essere più “glamour”. Salvo poi scrivere sui social "Io sono questa e voglio essere quella che sono, amarmi senza remore e non pensare più che se fossi più bella di come sono meriterei maggiore attenzione..". Tutte le sue evoluzioni e sperimentazioni negli anni