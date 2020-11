Arisa da Sanremo ad Amici: carriera, fidanzati, look

editato in: da

Rosalba Pippa, in arte Arisa, nasce a Genova il 20 Agosto 1982, sotto il segno del Leone. Ancora bambina, si trasferisce con la famiglia a Pignola, in provincia di Potenza. Rosalba scopre subito la passione per la musica, ascoltando le canzoni di Mariah Carey e Céline Dion e decide di seguire il suo sogno di diventare cantante.

Appena maggiorenne si trasferisce a Milano e la sua grande occasione arriva nel 2009, quando si presenta sul palco dell’Ariston di Sanremo con il brano Sincerità, scritto da Giuseppe Anastasi, allora fidanzato di Arisa.

Il suo nome, un anagramma composto dalle iniziali dei nomi dei suoi familiari le porta fortuna: la cantante si aggiudica il primo posto tra le Nuove Proposte, conquistando il pubblico con la sua voce cristallina e il look alternativo: capelli corti neri, grandi occhiali spessi e abiti stravaganti dal gusto retrò.

Poco dopo Rosalba chiude la sua storia d’amore con Anastasi e si fidanza con il suo manager Lorenzo Zambelli. Le porte della musica si spalancano definitivamente per Arisa nel 2012, quando la cantante si piazza al secondo posto a Sanremo con La notte e, nel 2014, quando vince tra i Big con Controvento. Nel 2015 l’artista torna a calcare il palco sanremese nel ruolo di co-conduttrice, affiancando Carlo Conti ed Emma Marrone.

La sua esperienza televisiva continua con X Factor nelle vesti di giudice. Il talent mette in mostra la grinta di Arisa, spesso criticata per le sue scelte impopolari o per i suoi comportamenti inadeguati. La cantante ha sempre risposto alle critiche rivendicando il diritto ad esprimersi, soprattutto attraverso i vari cambi di look: dalla frangetta ai capelli rasati, dalle lenti colorate all’apparecchio ai denti. Da sempre, però, è un’inguaribile romantica, non a caso l’amore è uno degli argomenti di cui ama più parlare nelle sue canzoni.

Oggi Arisa si mostra più sicura di sé, ha un nuovo look acqua e sapone, capelli castani e corti: finalmente si è liberata dai complessi fisici contro cui ha lottato per anni, ed è pronta ad accettare nuove sfide. La grande occasione di rimettersi in gioco le arriva da Maria De Filippi che l’ha scelta come insegnante di canto nella nuova edizione di Amici.