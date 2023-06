“Amici 23”, Arisa ancora tra i prof ma a una condizione: la scelta di Maria

Fonte: IPA Arisa parla del futuro ad Amici 23: resterebbe nel talent di Maria De Filippi a una condizione

Arisa si ritrova da giorni al centro di numerose polemiche. Le sue parole in merito a Giorgia Meloni, al suo supporto al primo Premier donna della storia d’Italia, al netto delle sue posizioni su alcune tematiche che non la trovano d’accordo, hanno diviso il pubblico. C’è chi non ci ha pensato su due volte, attaccandola duramente. Altri, invece, si sono mossi in sua difesa, sostenendo l’assoluta libertà dell’artista di chiarire il proprio pensiero.

La cantante si è anche sentita in dovere di giustificarsi pubblicamente, spiegando come non si sarebbe aspettata un certo tipo di domande. Avrebbe quindi risposto un po’ d’istinto, ma soprattutto articolando non al meglio il proprio pensiero, che ha poi sintetizzato con un concetto semplice e ben condivisibile: lei è sempre in favore dei diritti di tutti. Tutto ciò apre però una riflessione doverosa sul suo futuro televisivo. Nessuno sta pensando di tagliarla fuori dal piccolo schermo, anzi, ma resta da capire se lei avrà voglia di confrontarsi con tutto il seguito di commenti social che la sua presenza comporterà. In sintesi: Arisa sarà ad Amici 23?

Amici 2023: Arisa chiara sul suo futuro

Parlando a TAG24, la cantante si era mostrata alquanto vaga nella sua risposta in merito al possibile continuo del suo percorso nel celebre talent di Maria De Filippi. Aveva parlato di un percorso bello e intenso. Si è ritrovata al centro di un ciclo, rapportandosi ai ragazzi fin dal loro ingresso, vedendoli crescere e, infine, ammirandoli mentre spiccano il volo: “Non so se tornerà nella nuova edizione. Non so sarò ancora uno dei professori”.

Differente invece l’approccio nel corso dell’intervista rilasciata a Diva & Donna. Arisa ha infatti deciso di parlare chiaro, spiegando di non aver ancora avuto un confronto con la produzione del programma. Sarà però importante ridiscutere l’accordo preso in precedenza. Le cose non potranno infatti andare alla stessa maniera. Ci sono alcuni aspetti che preoccupano l’artista e non possono essere ignorati.

Ecco la precisa richiesta da parte della prof: “Bisogna trovare una modalità per poter collaborare, se mi vorranno ancora. È necessario fare in modo che io possa fare anche le mie cose. Adoro stare lì e questo talent mi dà tantissimo. La mia vita, però, non può fermarsi lì”.

I prof di Amici: chi resta e chi va

Dopo aver chiarito la questione Arisa, che dovrà trovare una nuova formula per restare al suo posto, dietro la cattedra e in sala prove con i ragazzi, parliamo degli altri prof del talent di Maria De Filippi.

Pare sia necessario un chiarimento con la produzione anche per quanto riguarda il contratto di Raimondo Todaro. Il famoso ballerino, ormai celebre personaggio televisivo, è stato ospite di Fiorello a Viva Rai 2, rispondendo in maniera sibillina a una domanda sul suo ritorno nello show Mediaset: “E chi lo sa”.

Stando a quanto riportato da TvBlog, però, il resto dei professori sarebbe invece di certo confermato. Un sospiro di sollievo da parte del pubblico, che ora attendono di capire chi potrebbe prendere il posto di Todaro, dovesse questi andare via. Il nome in vetta alla lista, stando alle indiscrezioni, sarebbe quello di Giuseppe Giofré, che ha già ricoperto il ruolo di giudice al serale di Amici 22.