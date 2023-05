“Amici”, dopo la finale Arisa conferma l’abbandono: le parole su Instagram

A poche ore dalla puntata finale di Amici, che ha visto trionfare il ballerino di latino Mattia, Arisa ha pubblicato una storie con delle parole che lascerebbero intuire il suo addio al programma. La notizia circola già da qualche tempo del resto, visto che non ha fatto mistero di volersi concentrare di nuovo sulla sua musica.

Arisa, l’addio ad Amici: le sue parole su Instagram

La scuola di Amici il prossimo anno potrebbe subire grandi cambiamenti: sembra proprio infatti che la squadra dei professori non sarà confermata in toto. Ad anticipare le indiscrezioni sulle novità della prossima edizione era stato già TvBlog: stando a quanto riportato dal portale sarebbero due i maestri ad abbandonare il celebre talent show di Maria De Filippi.

Si è parlato infatti di Arisa e Raimondo Todaro, che da settembre potrebbero non fare più parte della grande famiglia di Amici. La cantante proprio nelle scorse ore avrebbe confermato le voci che si rincorrono già da qualche settimana con una storia su Instagram, dove si è lasciata andare a una riflessione che lascia intuire per lei nuovi progetti all’orizzonte.

Non si è trattato di un riferimento chiaro alla trasmissione, ma in tanti hanno ipotizzato che le sue parole si riferiscano proprio al suo addio ad Amici, anche perché sono state pubblicate a poche ore dalla finale dello show che ha visto trionfare il ballerino Mattia.

“Ci sono cose che quando finiscono è un peccato – si legge tra le storie del suo account social -. Persone che quando non le rivedrai ti mancheranno. E nuova vita che chi lo sa (?). Tanto amore ho ricevuto, tanto amore ho dato, tanto amore devo ancora dare, e ne voglio ancora, senza perdere nessuno. Grazie”.

Amici, il futuro dei coach della scuola

Pare che l’artista abbia deciso di lasciare il programma di sua iniziativa, con l’intenzione di concentrarsi unicamente sulla sua carriera musicale, forse anche per puntare al Festival di Sanremo 2024, visto che non ha mai negato l’amarezza per essere stata scartata dall’edizione di quest’anno.

Discorso diverso invece per Raimondo Todaro che, sempre stando a quanto riporta il sito TvBlog, avrebbe deciso di allontanarsi dalla trasmissione per una pesante discussione con Maria De Filippi scoppiata durante la quarta registrazione del serale (e mai trasmessa).

Ovviamente è ancora troppo presto per conoscere il futuro del cast del programma: dovremo attendere i prossimi mesi per capire chi prenderà il posto – se mai le voci fossero confermate – del prof di ballo e della coach di canto.

Amici, il trionfo dei “Todarisa”: ha vinto Mattia

Al di là delle indiscrezioni, quello che è certo è che questa edizione di Amici si è rivelata un vero e proprio trionfo per la squadra di Arisa e Raimondo Todaro, che hanno visto vincere il ballerino della loro squadra, Mattia Zenzola.

Si è trattato di vero e proprio riscatto per il giovane, che lo scorso anno si era dovuto ritirare dalla scuola di talenti a causa di un infortunio, con la promessa del suo maestro di rientrare l’anno successivo. Il ballerino, con grande forza di volontà si è rimesso in pista, ha conquistato il pubblico, guadagnandosi la vittoria (proprio come aveva fatto Andrea Müller qualche anno fa).