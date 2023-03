Sanremo 2024, il piano di Amadeus per Chiara Ferragni

Fonte: IPA Chiara Ferragni in Marocco: i look coloratissimi da copiare per la primavera

Con la sua presenza ha rafforzato la svolta di Sanremo, che sta diventando sempre di più una trasmissione seguita dalle fasce d’età più giovani. E poi ha contribuito a una maggiore attenzione social, ha divulgato messaggi e ha reso lo spettacolo ancora più glamour. Chiara Ferragni è stata una rivelazione sul palco dell’Ariston per questo potrebbe non stupire un eventuale piano di Amadeus per lei.

Sicuramente hanno legato molto, come dimostrano anche gli scatti di qualche giorno fa che li ritraggono a cena insieme, e questo è un ottimo presupposto per una possibile nuova collaborazione in vista di Sanremo 2024.

Sanremo 2024, Amadeus pensa a Chiara Ferragni

La sua presenza sul palco di Sanremo 2023 ha fatto parlare di sé: Chiara Ferragni si è messa alla prova in un ambito nuovo, in un contesto completamente diverso rispetto a quello a cui è abituata e ha dimostrato di non aver lasciato nulla al caso. Dagli abiti che celavano messaggi a lei cari, al monologo scritto di suo pugno, ha saputo affrontare una sfida per la sua carriera uscendone vincitrice.

Non stupisce quindi che il settimanale Chi abbia inserito nella rubrica Chicche di Gossip proprio un accenno alla sua possibile presenza a Sanremo 2024.

“Amadeus corteggia Chiara Ferragni – si legge -. Per il prossimo Festival di Sanremo il conduttore, riconfermato alla conduzione, sta nuovamente pensando di avere al suo fianco sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni”.

E, visto il successo, pare che il direttore artistico stia pensando a una presenza più continua di Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston: “L’imprenditrice, presente nella scorsa edizione in due serate, questa volta dovrebbe esserci per tutta la durata della kermesse”.

In base a quanto riportato dal settimanale, la serata a cena sarebbe servita anche a vagliare questa possibilità: “I due si sono ritrovati a cena, lo scorso weekend, con la moglie del conduttore, anche per parlare di questo. Ma al momento la Ferragni è più propensa al no”.

Per costruire uno show importante come quello di Sanremo i passi devono essere compiuti con grande anticipo e, quindi, non stupisce il fatto che si stia già pensando alla prossima edizione e a chi affiancherà Amadeus sul palco.

Chiara Ferragni, come ha vissuto l’esperienza a Sanremo 2023

Una cosa è certa: Chiara Ferragni è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione di Sanremo. A dimostrarlo il fatto che, calato il sipario sulla manifestazione musicale, per settimane si sia ancora parlato di lei. Questo è accaduto, molto probabilmente, anche per il fatto che per diverso tempo sono circolate voci di crisi con il marito Fedez, ma anche perché tutto quello che fa Chiara scatena un’eco mediatica di grande rilievo.

Ma lei come ha vissuto l’avventura sanremese? Lo aveva raccontato in un post Instagram, in cui aveva messo in mostra tutte le sue fragilità.

Una lunga lettera sfogo in cui ha parlato delle sue paure, di ciò che ha vissuto insieme al marito Fedez e, anche, di Sanremo: “Sanremo, ora posso ammetterlo, è stato durissimo – si leggeva in una parte del suo lungo post – mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare”.

Ora Chiara può dire di avercela fatta e anche di aver superato una prova lavorativa importante. Resta da capire se vorrà fare il bis con Sanremo. E una cosa è certa: i suoi tanti fan apprezzerebbero.