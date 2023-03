Chiara Ferragni, le lacrime dopo il crollo di Fedez: “Pensavo di non farcela”

Fonte: IPA Chiara Ferragni, lo sfogo dopo il crollo di Fedez

Per settimane si è parlato di una presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez: l’assenza sui social di lui, dopo il bacio a Rosa Chemical a Sanremo che pareva avesse fatto infuriare la moglie, aveva fatto presagire il peggio.

La verità è però venuta a galla nel momento i cui lo stesso rapper si è sentito finalmente in grado di raccontare di essere stato male per via di uno psicofarmaco sbagliato, assunto per aiutarsi a superare il trauma del tumore al pancreas che l’aveva colpito a marzo 2022.

A diversi giorni dallo sfogo di Fedez, anche l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha deciso di raccontare i particolari del momento complesso vissuto al fianco di suo marito, con una sorta di lettera aperta tutta dedicata ai suoi follower.

Chiara Ferragni in lacrime: “Pensavo di non farcela”

Un selfie che la immortala per terra con gli occhi evidentemente gonfi di lacrime: è questa la foto verità alla quale Chiara Ferragni ha deciso di accompagnare il suo sfogo social, scritto probabilmente di getto per parlare ai propri follower di quello che dal suo punto di vista è accaduto nelle ultime settimane.

Le parole della Ferragni arrivano a qualche giorno dal video-confessione di Fedez che – tra le altre cose – ha anche ufficialmente smentito le voci sulla presunta crisi, dopo la foto delle loro mani intrecciate che aveva fatto tirare il primo sospiro di sollievo ai fan della coppia.

“Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto – ha esordito l’imprenditrice digitale nel suo post – mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe come famiglia”.

“Sanremo, ora posso ammetterlo, è stato durissimo – ha confessato nella sua “lettera aperta” Chiara Ferragni – mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare”.

“Contemporaneamente – ha continuato l’influencer – ho dovuto esserci per la mia famiglia, provare a essere forte per tutti, a capire come risolvere problemi più grandi di me con la paura di non farcela come moglie e anche come mamma, perché con i tuoi bambini devi essere tu quella forte, sempre”.

“A volte – ha ammesso Chiara scrollandosi di dosso il suo mantello da Wonder Woman – ho provato anche dello sconforto trovandomi a chiedermi cosa sarebbe successo se fossi crollata anche io. Ho pianto, da sola e con chi mi vuole bene e mi ha voluto regalare un abbraccio”.

Lo sfogo di Chiara Ferragni: “È il momento di non fingere che tutto vada bene”

Il momento difficile di Fedez causato dalla prescrizione di uno psicofarmaco sbagliato, nel tentativo di trovare la strada più facile per superare il trauma del cancro al pancreas è stato, a quanto pare, molto complesso anche per la moglie.

“Tutto questo mi ha fatto sentire tra mille fuochi – ha infatti scritto Chiara Ferragni, sempre nel suo post di sfogo – tra tante, a volte troppe responsabilità familiari, umane e professionali. Ma mi ha fatto trovare anche una nuova forza, forse di persona più adulta”.

“A volte vorrei concedermi di dirmi ‘Chiara ci sei anche tu, oggi puoi essere fragile, puoi sbagliare, puoi essere tu quella che chiede aiuto’. Succederà, lo so – spera l’influecer – per ora è il momento di tirare dritto e provare a far funzionare le cose, di aggiustarle senza fingere che tutto vada bene, ma provando a farle andare bene veramente”.

“Grazie a chi c’è anche per me, e a chi capisce che tante volte il mostrarsi forte anche quando ci si sente fragili non è una scelta ma una necessità – conclude la Ferragni – vi vedo, vi leggo e vi sono grata”.