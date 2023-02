Chiara Ferragni e Fedez, dal bacio gate all’amore ritrovato: quello che (forse) vi siete persi

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez, pace fatta?

Sono quasi due settimane che in giro (quasi) non si parla d’altro: la presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez ha tenuto tutti con il fiato sospeso fin dalla sera della finale dello scorso Sanremo, quando il bacio tra il rapper e Rosa Chemical ha spezzato (almeno per un po’) l’idillio della coppia più seguita d’Italia.

Tra i nostri William e Kate però sembra tornata la pace e a confermarlo non è solo la foto che li ha paparazzati insieme a cena ma anche una recentissima storia pubblicata dall’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni e Fedez, pace fatta: la foto che tutti aspettavamo

Dopo oramai quasi due settimane in cui Chiara Ferragni e Fedez non si sono mai mostrati insieme sui social è inaspettatamente spuntata tra le ultimissime stories dell’imprenditrice digitale la foto che tutti aspettavamo.

Lo scatto diramato dalla Ferragni (che anche in questo frangente si è dimostrata la regina della comunicazione social-mediatica) immortala la mano di Fedez, con fede bene in vista, che stringe la sua.

A quanto pare, quindi, è ormai da ritenersi ufficiale: nel Paradiso dei Ferragnez in quel dell’attico di City Life a Milano è tornato il sereno, come aveva tra l’altro anche anticipato una recentissima paparazzata che li immortalava insieme a cena in un ristorante. Finalmente i fedelissimi della coppia possono tirare un sospiro di sollievo.

Crisi Ferragni/Fedez, come è iniziata: il bacio con Rosa Chemical

La storia d’amore di Chiara Ferragni e Fedez da sempre viene letta da chi li segue come una favola moderna ma nelle ultime settimane si è trasformata in una sorta di giallo dalle sfumature di (cronaca) rosa, in cui il popolo del web si è tramutato in un detective dai mille occhi alla ricerca della prova della fine del loro matrimonio (o di una riappacificazione).

Tutto è iniziato la sera dell’11 febbraio scorso durante la diretta della finale del Festival di Sanremo quando Rosa Chemical ha deciso di rendere ancora più irriverente la sua performance sulle note di Made in Italy, simulando un rapporto sessuale con Fedez (seduto in prima fila) per poi, sul finire della canzone, baciarlo appassionatamente.

La Ferragni all’inizio, almeno a telecamere accese, sembrava avesse preso con filosofia la scenetta ma un video girato da qualcuno dagli spalti dell’Ariston ha mostrato che, una volta mandata la pubblicità, Chiara e Fedez hanno discusso tanto che lui, tornata la diretta, è stato beccato in lacrime al suo posto.

Ciò che si siano detti Chiara Ferragni e Fedez non è dato saperlo (dal labiale di lei si leggerebbe un mero “ma cosa hai combinato?”), i testimoni oculari hanno tenuto il segreto; mentre c’è chi giura che in quei pochi minuti di pubblicità, Fedez abbia seguito Chiara nel camerino ma lei, infuriata, abbia chiesto alle guardie del corpo di non farlo entrare.

Fonte: IPA

Crisi Ferragni/Fedez: la rabbia dell’influencer e il video di Muschio Selvaggio

Secondo i più, ciò che avrebbe fatto infuriare Chiara Ferragni non sarebbe stato il bacio tra suo marito e Rosa Chemical ma bensì la consapevolezza che quel gesto l’avrebbe messa in ombra su un palco importante come quello di Sanremo. Evento per il quale si era preparata per mesi e di cui avrebbe dovuto essere la protagonista.

Effettivamente, del bacio tra Fedez e Rosa Chemical si è parlato davvero tantissimo e per giorni soprattutto perché ciò che sembrava un siparietto quasi istintivo è risultato esserlo molto meno del previsto.

Proprio prima della finale, infatti, Rosa Chemical era stato ospite al programma di Fedez e Luis Sal Muschio Selvaggio (che in occasione di Sanremo era approdato su Rai 2) dove insieme avevano parlato di una possibile interazione durante la finale… con tanto di bacio.

Che la cosa fosse premeditata (o quantomeno che Fedez fosse a conoscenza del fuori programma con bacio) è stato subito smentito dallo stesso Rosa Chemical il quale ha affermato di aver fatto tutto di testa sua.

Chiara Ferragni e Fedez: il silenzio che ha fatto rumore

Che fosse tutto organizzato o meno, resta il fatto che già dalla domenica dopo la finale di Sanremo Fedez è completamente sparito dai social dopo aver pubblicato su Instagram una gallery con una serie di scatti che lo vedevano a fianco di diverse star e una storia in cui ri-postava il tweet dedicato a Chiara durante la prima serata della kermesse: “Sono fiero di te. Ti amo”.

Dopo queste due ultime apparizioni social il rapper si è dileguato per giorni, mentre la moglie ha proseguito a postare ricordi della settimana sanremese ringraziando chi le era stato vicino (tranne Fedez) per poi iniziare a pubblicare le sue giornate alla Fashion Week milanese (e, anche in quel caso, di Fedez neanche l’ombra).

Il silenzio del rapper, i mancati e consueti siparietti di famiglia dei Ferragnez, la notizia che le riprese della loro serie erano state bloccate: tutte queste cose hanno preoccupato il web ma a terrorizzarlo davvero è stata la storia, poi cancellata dopo pochissimo, di Fedez con la frase del testo di Favorisca i sentimenti, brano dedicato alla moglie con cui le ha chiesto di sposarla, che recita: “Tu la mia calamita, io la tua calamità”.

Come mai il cantante abbia pubblicato e cancellato quel messaggio nel giro di pochissimi minuti non è dato saperlo con certezza. Tanti però hanno sospettato una sfuriata di Chiara che, ancora arrabbiata, non voleva plateali scuse su Instagram.

Proprio quando i Ferragnez addicted stavano in preda alla curiosità più folle, per loro fortuna è spuntata sul web una foto che immortalava la coppia insieme. In molti hanno detto che i due si trovavano nel palazzo dove c’è uno studio legale ma questo pare non sia vero.

Poco dopo, Fedez stesso ha regalato un altro barlume di speranza ai fedelissimi apparendo sui social in una story parlata da casa sua e di Chiara. Speranza ben presto annullata da un rumor secondo il quale il rapper, pur vivendo ancora con la moglie, dormiva sul divano.

Fedez torna sui social ma i fan sono preoccupati delle sue condizioni

L’ultimissima puntata del giallo sulla crisi dei Ferragnez è andata “in onda”, rigorosamente su Instagram, in queste ultime ore; prima della foto mano nella mano che ha tranquillizzato tutti.

Il protagonista di questo capitolo finale è stato sempre Fedez che, apparso sui social più volte dopo giorni di silenzio, è sembrato davvero molto provato e fuori fase. Nella diretta YouTube del suo nuovo podcast Wolf, il rapper infatti balbettava molto, cosa che è si è ripetuta anche recentissime storie su Instagram.

Vedere Fedez così ha scosso tutti i suoi fan e forse proprio questo suo non stare bene in maneniera tanto evidente (probabilmente dovuto a giorni non facilissimi) alla fine ha convinto Chiara a perdonarlo e a dimostrare che il peggio è passato con l’inequivocabile prova della foto delle loro mani intrecciate.

Crisi Ferragni/Fedez: il precedente

Che una coppia per quanto sia innamorata litighi è una cosa più che normale e fortunatamente non tutti dobbiamo dare conto a milioni di persone di quello che succede tra le mura della nostra casa.

In passato, almeno da quanto è sembrato, Chiara Ferragni e Fedez hanno già superato una piccola crisi. Era l’inizio del 2022 e, proprio come in queste settimane, la coppia aveva smesso all’improvviso di postare stories e foto insieme.

Allora non c’era un movente palese che potesse far pensare che qualcosa non andava ma sicuramente c’è stato un gesto gradioso di Fedez a sottolineare che, qualsiasi cosa fosse successa, ormai era acqua passata.

Che sia stato per farsi perdonare o solo per amore, all’epoca Fedez mise a tacere le voci della crisi con Chiara regalando all’imprenditrice digitale un bracciale pantera di Cartier dal valore di 318 mila euro.

Panthère de Cartier, questo il nome del gioiello, è una piccola grande opera d’arte orafa in oro bianco 18 carati: la pantera presenta occhi di smeraldo, macchie in onice, naso in onice e diamanti (10,81 carati). Qualunque cosa fosse successa allora una cosa è certa: Fedez sa come chiedere scusa.