Fedez-Ferragni: e pace fu. La foto della cena insieme

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez, le tappe della loro relazione: l’amore, i figli e la crisi

Finalmente metà degli italiani potranno dormire tranquilli: è arrivata la notizia che molti aspettavano e sognavano. Non sono stati necessari flash mob nazionali, né petizioni o mobilitazioni politiche: i Ferragnez avrebbero – il condizionale è d’obbligo, per ora – fatto pace. La crisi che ha tenuto banco per giorni è stata forse archiviata. Dopo settimane in cui lui (pare) dormisse sul divano, e Chiara gli rivolgeva a malapena la parola, reo di averla oscurata in quello che avrebbe dovuto essere la sua consacrazione mediatica assoluta, il Festival di Sanremo, tra i Beckham italiani è tornato il sereno. La prova, una foto esclusiva pubblicata dal Tom Ponzi del gossip, Alberto Dandolo, li ritrae sorridenti a cena insieme, in quel di Milano, al rinomato e chic “Casa Cipriani”.

Chiara, tra una sfilata e l’altra della Milan Fashion Week e un post e una stories su Instagram, si è ritagliata uno spazio per sancire la pace famigliare e perdonare il suo Federico, che fonti vicine alla coppia volevano contrito e deciso a espiare le sue colpe.

E tra chi sostiene possa essere stata tutta una messinscena pubblicitaria, chi si focalizza sul nuovo taglio e l’etto in più messo su dalla Ferragni, chi pensa ironicamente si tratti di Rosa Chemical travestito da Chiara, tra i pochi che commentano “Ma chi se ne frega”, molti tirano un sospiro di sollievo ed esprimono tutta la loro riacquistata serenità. Come diceva Trilussa: “in fondo la felicità è picciol cosa”…