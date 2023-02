Chiara Ferragni e Fedez in crisi, dove sta la verità: i nuovi indizi

Le voci di una crisi tra Chiara Ferragni e Fedez non si placano: la coppia più amata sui social è diventata anche la più chiacchierata negli ultimi giorni. Tutto è nato da quel bacio tra Rosa Chemical e il rapper sul palco dell’Ariston che si è trasformato in un vero e proprio caso nazionale. E ad alimentare i pettegolezzi la sparizione dalle piattaforme di Fedez: c’è chi parla di una rottura ormai insanabile, tanto che i due si sarebbero già rivolti a un avvocato. Ma le cose potrebbero essere andate in modo diverso.

Chiara Ferragni e Fedez, rottura insanabile? Dove sta la verità

In queste ultime settimane non si fa che parlare di Chiara Ferragni e Fedez: secondo molti la coppia sarebbe ai ferri corti dopo quel bacio appassionato tra il rapper e il concorrente di Sanremo Rosa Chemical. Un gesto inaspettato – ma che tanti danno per certo sia stato concordato – che avrebbe gettato un’ombra sul loro amore.

Da allora le voci di una crisi non fanno che rincorrersi, complice anche il sospetto silenzio social di Fedez, che da giorni è sparito dai radar e non condivide nulla sui suoi profili. Per molti la storia sarebbe già al capolinea, idea che nei giorni scorsi sarebbe stata confermata da un fatto inequivocabile.

La sera di San Valentino infatti l’imprenditrice digitale e l’artista sono stati avvistati mentre uscivano da un palazzo di Milano, secondo alcuni sede di un importante studio legale specializzato nel trattare proprio con celebrità e personaggi dello spettacolo, e in molti hanno pensato immediatamente a una separazione già in corso.

Pare però che i rumors circolati sul web in questi giorni fossero errati: stando a quanto scoperto da Vanity Fair, nel palazzo dove si è recata la coppia ci sarebbe centro di cura psichiatrica e psicologica, un gruppo di medici associati specializzati, tra le altre discipline, anche in terapia di coppia. È possibile quindi che Chiara non abbia effettivamente digerito l’entrata di scena del marito sul palco dell’Ariston, e che per tentare di recuperare il rapporto abbiano deciso di rivolgersi a degli specialisti.

Chiara Ferragni, l’assenza di Fedez da Instagram e le riprese della serie slittate

Mentre rimane ancora avvolta in un mistero la situazione sentimentale della coppia, Chiara Ferragni non ha certo smesso di apparire su Instagram, anzi: l’influencer e imprenditrice digitale è infatti più attiva che mai, e sembra voler andare oltre i pettegolezzi di questi ultimi giorni.

Nelle ultime ore non è passata inosservata la presenza del padre di Fedez nelle storie della Ferragni, che ha portato i piccoli Leone e Vittoria in una fattoria per qualche ora di svago. Un gesto che a molti è parso di distensione, anche se il marito continua a non postare nulla e a non apparire nei contenuti di Chiara.

Certo è che dopo aver trascorso un San Valentino decisamente burrascoso, i due avrebbero deciso di fermare le riprese della seconda stagione de I Ferragnez, la serie che racconta la loro vita meravigliosa e in onda su Prime Video. A riportare l’indiscrezione è stato Linkiesta, che ha fatto sapere che le puntate, che avrebbero dovuto essere rilasciate a maggio, saranno posticipate al dopo estate.