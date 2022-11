Leone e Vittoria, quante lingue parlano i figli di Chiara Ferragni e Fedez

Fonte: IPA Quante lingue parlano Leone e Vittoria Ferragni

I bambini di casa Ferragni, Leone e Vittoria, stanno crescendo con uno stuolo di zie e zii social che, pur conoscendoli solo tramite app, vogliono loro un gran bene. Ne seguono le fasi importanti della crescita e, quotidianamente, le piccole avventure che li vedono protagonisti. Tutto ciò ha portato alcuni a rendersi conto delle capacità linguistiche dei due fratellini. L’italiano, per loro, è solo un punto di partenza.

Quante lingue parla Vittoria Ferragni

I fan di Chiara Ferragni e Fedez restano ogni volta incantati dinanzi al tenero visino di Vittoria, per tutti semplicemente Vitto. Sguardo angelico e animo ribelle. Si potrebbe in breve descrivere così la piccola di casa Ferragnez.

Nata a marzo 2021, non ha ancora compiuto due anni. Da lei non ci si attende, dunque, che riesca a tenere un discorso. È quindi ancor più sorprendente il fatto che stia dando chiari segnali di bilinguismo. Nonostante la tenera età, si può dire come l’italiano non sia la sua sola lingua.

É da un po’ di tempo riuscita a padroneggiare la parola mamma, per poi far penare Fedez per sentirsi chiamare papà. Un giochino che pare divertirla enormemente. La verità è che Vitto saprebbe perfettamente pronunciare questo termine, scegliendo però di non farlo proprio dinanzi a chi vorrebbe ascoltarlo maggiormente.

Sul profilo Instagram di Chiara Ferragni è stato infatti pubblicato un breve video nel quale, guardando alcune statuette raffiguranti Fedez, la bambina ripete sicura la parola papà. Proprio il filmato online ha svelato al tempo stesso come la sorellina di Leone sia in grado di comprendere anche un’altra lingua, oltre all’italiano.

Quante lingue parla Leone Ferragni

Se la sorellina Vittoria si limita ad ascoltare, comprendere e, in alcuni casi, rispondere adeguatamente, il discorso è ben diverso per Leone Ferragni. Il primogenito della celebre coppia ha infatti quattro anni e, nonostante sia anche lui giovanissimo, sta dimostrando di padroneggiare ben tre lingue.

L’italiano è ovviamente la principale, quella madre, che comprende e parla in maniera più che adeguata. A ciò si aggiunge l’inglese, parlato inizialmente a tratti tra le mura domestiche, grazie a mamma e papà, e poi studiato nel campus bilingue che frequenta a partire dallo scorso anno.

I Ferragnez hanno però un segreto per riuscire a consentire ai propri figli un apprendimento sereno e non stressante di un’altra lingua, lo spagnolo. I due bambini vengono seguiti fin dalla nascita da due nanny sudamericane, che a volte sentiamo parlare in alcune storie Instagram. Sono solite rivolgersi ai pargoli nella loro lingua madre. I fratelli dimostrano di comprendere molte frasi e, almeno nel caso di Leone, di star iniziando a far proprio il vocabolario.

Tre lingue prima dei cinque anni è un traguardo decisamente importante. Chiara Ferragni e Fedez stanno facendo il massimo per offrire loro gli strumenti per realizzarsi in futuro, ed essere poliglotti è di certo un vantaggio non di poco conto al giorno d’oggi.