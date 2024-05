Chiara Ferragni, come ha reagito al nuovo flirt di Fedez

Da giorni si parla di un presunto flirt tra Fedez e Ludovica Di Gresy: ma come avrà reagito la sua ex Chiara Ferragni di fronte al gossip?

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez

Archiviata la storia d’amore con Chiara Ferragni, Fedez sembra deciso a godersi a pieno la nuova vita da single. Il rapper non disdegna feste ed eventi mondani, e stando ad alcuni video e foto circolati sui social, avrebbe anche iniziato a frequentare Ludovica Di Gresy, una misteriosa ragazza bionda di Milano. Le voci del presunto flirt sarebbero arrivate anche alla sua ex moglie, che avrebbe però reagito ai pettegolezzi in modo del tutto inaspettato.

Chiara Ferragni, la reazione al nuovo flirt di Fedez

Chiara Ferragni si trova a Los Angeles per lavoro, ma nonostante la lontananza, sarebbe stata raggiunta dalle voci del presunto flirt tra il suo ex Fedez e Ludovica Di Gresy. È quanto sostiene Alberto Dandolo, che su Oggi ha descritto la reazione dell’imprenditrice al video che ritrae il rapper in compagnia della nuova fiamma.

A detta di persone a lei vicine, la Ferragni si sarebbe fatta una grassa risata dopo aver appreso la notizia della liaison. Avrebbe anche commentato: “Cosa non si fa per apparire e per indirizzare l’ attenzione su cose fatue”. L’imprenditrice avrebbe quindi diretto una frecciatina al suo ex marito, postando tra le stories la foto di due anziani che affrontano una salita mano nella mano con il commento “Life Goals” (Obiettivi di vita).

Una frase al vetriolo, che molti hanno interpretato come una critica al rapper milanese, reo di averla abbandonata proprio nel momento più difficile della sua carriera, ovvero pochi mesi dopo l’esplosione del pandoro gate.

Fedez e il presunto flirt con Ludovica

Se Chiara Ferragni è molto concentrata sul lavoro, Fedez sembra invece aver ritrovato le gioie della sua vita da single. Il rapper si divide tra party e serate con gli amici, e a molti non è passata inosservata la sua sintonia con una misteriosa ragazza bionda (poi identificata come Ludovica Di Gresy) al party per il lancio del nuovo album di Capo Plaza.

In un video, in particolare, i due apparivano molto complici, e pare si siano allontanati insieme dalla festa per raggiungere l’attico del cantante. Pochi giorni dopo, il portale Very Inutil People ha pubblicato altri scatti in cui due persone, che sembrerebbero essere proprio Fedez e Ludovica, si scambiano un bacio appassionato in un altro locale milanese: “Ieri sera al VOLT a Milano Fedez baciava una ragazza bionda, penso la stessa del release party dell’album di Capo Plaza” ha precisato un testimone.

A confermare la liaison ci ha pensato anche Alberto Dandolo, che ha rivelato anche altri dettagli sulla storia: “L’ultimo presunto flirt di Fedez pare essere la bionda Ludovica Di Gresy, figlia di una ricca famiglia della borghesia milanese. I due sono stati infatti immortalati nei giorni scorsi in un video in cui si vede il rapper invitarla ad appartarsi per continuare il discorso con più tranquillità. Tra loro, che si conoscono già da qualche tempo grazie ad amicizie comuni, pare sia scoppiata una incontenibile passione” ha scritto su Oggi il giornalista.

Fedez, dal canto suo, ha invece categoricamente smentito il flirt con la ragazza: “Io e lei ci siamo sentiti e abbiamo riso di tutte queste cose che sono uscite. Basta” aveva spiegato ai microfoni di La Zanzara con Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Parole che non lasciano spazio a dubbi, ma che inevitabilmente portano il pubblico a chiedersi chi tra testimoni e diretti interessati non stia dicendo la verità.