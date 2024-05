Notti da single per Chiara Ferragni: la frecciata a Fedez

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Dopo la pioggia torna sempre il sereno? Chiara Ferragni ce la sta mettendo tutta per ritrovare il sorriso dopo l’addio a Fedez, concedendosi delle serate da single in compagnia degli amici più cari. Eppure l’imprenditrice digitale non perde l’occasione per lanciare qualche frecciata al rapper, ormai sempre più lontano, con una provocazione su Instagram.

Chiara Ferragni single: la provocazione a Fedez

A Roma la protagonista delle scorse serate è stata lei, proprio Chiara Ferragni, che si gode le sue nuove apparizioni da single – su Instagram e non – vestendosi del suo sorriso più bello. L’imprenditrice digitale sta cercando di superare la rottura con Fedez circondandosi di tutto l’amore possibile: prima di tutto quello dei suoi figli, che ha ringraziato nel giorno della festa della mamma per averla resa “la mamma più fortunata del mondo”.

E poi di quello degli amici più cari, che ci sono sempre stati per lei: è con loro infatti che si è concessa una breve permanenza nella Capitale, condividendo sul suo profilo Instagram alcuni scatti delle serate trascorse in loro compagnia. Sullo sfondo la splendida fontana di Trevi mentre sorride davanti l’obiettivo.

Se da un lato l’influencer sta cercando di riprendere in mano la sua vita, tra nuovi progetti e nuovi inizi, dall’altro è apparsa tra le sue storie una chiara provocazione all’ex marito, una frecciata che in tanti non hanno potuto fare a meno di notare.

Tra le ultime foto pubblicate è apparsa infatti una in compagnia dei suoi migliori amici, Angelo Tropea. Un semplice selfie con il compagno di tante avventure, che però ha accompagnato alla frase “Basically my hubby”, ovvero “Praticamente mio marito“, giocando sulla presenza costante dell’amico nella sua vita.

Non si sa se arriverà una risposta del rapper, che al momento è stato travolto dalle accuse di una rissa che ha scosso l’ambiente della nightlife di Milano e che lo vedrebbero protagonista. C’è da capire, a questo punto, se la storia di Annamaria Berrinzaghi – la mamma di Fedez – dove parla di “ossessione” si riferisca alle frecciatine della nuora o dell'”insistenza” della stampa sulle vicende che riguardano il figlio.

Il nuovo flirt di Fedez, la reazione di Chiara Ferragni

Mentre tutti i riflettori sono puntati su Fedez e sulla rissa con il personal trainer Cristiano Iovino, c’è anche chi non riesce a trascurare anche la vita sentimentale del rapper che, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe un flirti con Ludovica De Gresy.

La ragazza è stata paparazzata diverse volte in compagnia di Fedez, e a quanto pare sarebbe stata presente durante la notte che ha visto consumarsi il pestaggio ai danni del personal trainer. La voce di questo presunto flirt sarebbe giunta anche alle orecchie di Chiara Ferragni. È stato Alberto Dandolo a dare lo scoop sulle pagine di Oggi, raccontando della reazione dell’influencer al video che ritrae il rapper in compagnia della nuova fiamma.

A detta di persone a lei vicine, l’imprenditrice digitale avrebbe preso con una certa leggerezza la notizia della nuova relazione dell’ex, e avrebbe anche commentato: “Cosa non si fa per apparire e per indirizzare l’ attenzione su cose fatue”.