Chiara Ferragni pronta a diventare attrice, c’è già il film. L’indiscrezione

Fonte: Getty Images Chiara Ferragni

Mai perdere la speranza perché a volte i migliori inizi capitano dopo i peggiori finali. E forse lo sa bene Chiara Ferragni che in seguito allo scandalo del pandoro gate che ha travolto la sua vita privata e professionale ha deciso di non darsi per vinta ma di lottare con le unghie e con i denti per restare a galla. L’ex moglie di Fedez ha ripreso a viaggiare, a trascorrere del tempo con gli amici più cari, a divertirsi e stando agli ultimi rumors starebbe valutando un nuovo futuro professionale dopo che è stata scaricata da tutti i principali sponsor che per anni l’hanno seguita e coccolata.

Chiara Ferragni diventa attrice dopo lo scandalo del pandoro?

Stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web e che sono state raccolte da Very Inutil People, Chiara Ferragni sarebbe pronta a reinventarsi come attrice. Un lavoro che avrebbe sempre affascinato l’imprenditrice digitale. Non solo: pare anche che The Blonde Salad abbia ottenuto già un ruolo di una certa importanza. La Ferry sarebbe stata contattata per un film sulla Maserati, celebre casa automobilistica italiana.

La pellicola – il cui titolo dovrebbe essere Maserati: a racing life – dovrebbe raccontare la storia dei fratelli Maserati, Ettore ed Ernesto, fondatori della Casa del Tridente, e Chiara Ferragni dovrebbe indossare i panni della moglie del protagonista. Dunque un ruolo di spicco per la 36enne, che è determinata a non restare lontana dalle luci della ribalta nonostante il pandoro gate. Tra l’altro non sarebbe neppure un debutto assoluto sul grande schermo: la Ferragni ha recitato nel 2013 nel film Outing-Fidanzati per sbaglio.

In quell’occasione Chiara ha fatto solo una breve apparizione, un cameo nei panni di se stessa ma con una parte chiave nel prosieguo della trama. L’allora fashion blogger, infatti, fa circolare la notizia che Jeremy e Phil hanno rubato la collezione di Riccardo per stroncare la loro carriera. Il film – che vedeva tra gli attori principali Nicolas Vaporidis, Massimo Ghini e Giulia Michelini – non ha avuto grande successo al botteghino ed è stato stroncato dalla critica.

Chiara Ferragni tra l’addio a Fedez e la rottura con il manager

In attesa di vedere se davvero Chiara Ferragni tornerà a recitare, è ormai definitivo l’addio a Fedez. I due sono più lontani che mai e conducono vita da single. Entrambi si divertono con gli amici senza però mai trascurare i figli Leone e Vittoria, che restano la priorità. In questi giorni Chiara ha deciso di separarsi anche da Fabio Maria Damato, il suo manager e braccio destro nonché amico fidato. Damato, stando agli ultimi gossip, ha presentato le sue dimissioni.

Fabio Maria Damato e Chiara Ferragni si sarebbero però lasciati in assoluta serenità e in armonia tra loro, come è sempre stato in tutti gli anni. Entrambi sono ora indagati per truffa aggravata da parte della Procura di Milano per tutte le iniziative commerciali che le società della Ferragni hanno legato ad attività di beneficienza: gli accertamenti della Guardia di Finanza e del procuratore Eugenio Fusco sono attualmente ancora in corso.