Chiara Ferragni, il compleanno è un nuovo inizio (senza Fedez)

Fonte: Getty Images Chiara Ferragni

È un giorno speciale per Chiara Ferragni: l’imprenditrice digitale compie 37 anni. Non poteva mancare un post dedicato al suo compleanno su Instagram, dove ha deciso di condividere uno scatto dolcissimo con i suoi figli Leone e Vittoria, sua ancora di salvezza in questo momento certamente non facile per lei.

Chiara Ferragni festeggia il compleanno insieme ai suoi figli (e di Fedez neanche l’ombra)

Prima è apparsa una foto di una torta al cioccolato tra le storie, poi ha pubblicato uno scatto con i suoi bambini: Chiara Ferragni ha deciso di festeggiare così i suoi 37 anni, circondata dall’affetto dei figli Leone e Vittoria e degli amici più cari.

Per lei si tratta di un nuovo inizio, come ha spiegato su Instagram a corredo del dolce scatto insieme ai suoi tesori più grandi: “Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita“.

Il riferimento alla fine della storia d’amore con Fedez è chiaro: per l’imprenditrice digitale non è certo un periodo facile dopo l’addio al rapper, che secondo le ultime indiscrezioni si sarebbe avvicinato a una donna misteriosa. E ad aggravare la situazione, dopo il pandoro gate, ci sarebbe anche il forfait della nuova agenzia che avrebbe dovuto curare il suo rilancio d’immagine.

Il momento non è dei migliori: Chiara solo qualche giorno fa è volata a Los Angeles per staccare da tutto insieme agli amici più cari, come si vede nei suoi ultimi post su Instagram: un’anticipazione del suo compleanno per festeggiare in grande stile in California. Ma in molti non hanno potuto fare a meno di notare l’eccessiva magrezza dell’influencer, sicuramente provata dalla separazione e dagli scandali che hanno travolto la sua vita.

Non sono poche le voci che la vorrebbero attrice: Ferragni potrebbe reinventarsi completamente e abbandonare i social, anche se le prossime mosse dell’imprenditrice digitale sono ancora tutte da scoprire.

Fedez, la nuova vita da single

Ovviamente non c’è nemmeno l’ombra di Fedez nella vita di Chiara Ferragni: i due hanno deciso di intraprendere strade molto diverse dopo la loro separazione. Scomparsi sui profili social dell’uno e dell’altra, il rapper e l’influencer rimangono legati solo dai figli Leone e Vittoria, che stanno continuando a mettere al primo posto, nonostante la lontananza.

Mentre pare che il rapper abbia un nuovo flirt, Ferragni ha deciso di separarsi anche da Fabio Maria Damato, il suo manager e braccio destro, insieme al quale è indagata per truffa aggravata da parte della Procura di Milano.

Fedez è ormai proiettato nella sua nuova vita da single: il rapper, nonostante le insistenti voci sulla sua vita sentimentale, non ha ufficializzato nessuna nuova relazione, e ha mostrato con fierezza i suoi ultimi tatuaggi sui palmi delle mani, le mani di Michelangelo nel celeberrimo affresco della Creazione di Adamo.