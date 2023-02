Fedez, la prima uscita “ufficiale” preoccupa. E Chiara intanto è lontana

Dall’ultima serata di Sanremo 2023 la coppia d’oro italiana, quella composta da Fedez e Chiara Ferragni, sembra sempre più distante. Le voci di crisi si rincorrono e i due non si sono più fatti vedere insieme sui social.

Inoltre la prima uscita ufficiale di Fedez, per il suo nuovo podcast, ha fatto preoccupare i fan, mentre Chiara prosegue con i suoi impegni alla Milano Fashion Week e sembra più lontana che mai.

Fedez, perché la prima uscita ufficiale ha preoccupato i fan

Da quando è calato il sipario su Sanremo 2023 Fedez sta mantenendo un basso profilo: sui social è apparso in maniera sporadica, anzi le volte in cui ha pubblicato qualcosa si contano sulle dita di una mano e sono state talmente occasionali da attirare ogni volta l’attenzione. Dal primo post dopo il Festival (con anche una storia dedicata alla moglie Chiara) ha pubblicato davvero poco.

La presentazione del suo nuovo podcast dedicato al mondo dell’imprenditoria, Wolf, poteva quindi essere considerata come una sorta di prima uscita ufficiale, dopo l’ultima serata di Sanremo. Che però non è andata come ci si aspettava. Infatti durante la diretta il rapper è apparso diverso dal solito e ha iniziato a balbettare: “Spero di non balbettare come oggi perché mi è partita una balbuzie incredibile“.

Inevitabili i commenti dei fan che si sono dimostrati preoccupati per Fedez, ad esempio uno degli utenti di YouTube (dove è avvenuta la conferenza in diretta), lo ha definito: “Agitato e stressato”, un altro: “Stranissimo”.

Di certo questo per lui non è un periodo facile, complici di questo potrebbero essere la grande attenzione sulla coppia e le voci di crisi davvero insistenti: le ultime settimane sono state particolarmente difficili. A partire dalla sua esibizione (contestatissima) a Sanremo, fino alla serata della finale e a quel bacio che gli ha dato Rosa Chemical che ha scatenato le polemiche. E che è sembrata la miccia della crisi con Chiara Ferragni.

Intanto – secondo quanto avrebbero rivelato delle fonti a Vanity Fair – la situazione sembrerebbe essere critica: “Lui dorme sul divano nel loro attico a CityLife a Milano. Sfrattato non di casa, ma dal lettone, dal ritorno a casa dopo Sanremo”.

E in tutto questo Chiara è lontana: lei non ha mai smesso di mostrarsi sui social, ma il suo silenzio nei confronti del marito è stato davvero assordante.

Chiara Ferragni, lontana dal marito

Se i social sono lo specchio della vita, per lo meno di quella dei Ferragnez, che ci hanno abituato a una condivisione quasi in presa diretta delle loro giornate, stando a quello che viene raccontato su Instagram Chiara Ferragni e Fedez sembrano portare avanti vite separate. Anche a San Valentino non c’è stato neppure un post di auguri. Insomma segnali che si vanno a sommare uno con l’altro, restituendo uno scenario che fa temere i tanti fan della coppia. Chiara e Fedez sono stati visti insieme, ma nessuno dei due ne ha parlato via social: una foto, una storia, nulla. Il silenzio, e mai come in questo caso il silenzio fa rumore.

In questi giorni, poi, a Milano sta andando in scena la settimana della moda e Chiara è impegnata a eventi e sfilate. Sempre bellissima, ha già condiviso alcuni look indimenticabili. Ma tra storie e post non c’è posto per il marito, neppure una parola di sostegno per il nuovo podcast o un accenno. E la lontananza tra i due inizia a sembrare sempre più grande.