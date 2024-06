Fedez sbarca su OnlyFans, le foto del rapper: “Niente post strappamutande”

Fonte: Getty Images Fedez sbarca su OnlyFans dopo la separazione da Chiara Ferragni

Nuova importante collaborazione per Fedez, che continua a spaziare su più fronti: dalla musica alla televisione, dai social network ai podcast. Ora l’ex marito di Chiara Ferragni ha deciso di sbarcare su OnlyFans, la popolare piattaforma nata per mettere in contatto i personaggi famosi con i loro fan dietro un abbonamento a pagamento mensile. Un portale che ospita diversi contenuti ma che col tempo ha fatto chiacchierare per quelli più spinti.

Fedez su OnlyFans, cosa mostrerà il rapper ed ex marito di Chiara Ferragni

“Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America e apro una collaborazione, un canale. Fa ridere, tutti mi dicono che mi dicono che devo ripulirmi l’immagine e io tac, apro un canale OnlyFans”, aveva anticipato Fedez a La Zanzara di Giuseppe Cruciani. “Niente sesso esplicito, un sacco di star americane lo usano per mettere i ca**i loro senza fare contenuti di sesso. Ma più in generale quando tutti mi dicono di fare una cosa a me viene da fare l’esatto contrario”, aveva giunto. Detto, fatto.

Fedez ha così confermato ufficialmente l’avvio della collaborazione con OnlyFans, uno dei primi artisti in Italia a utilizzare la piattaforma per promuovere il lancio di un brano musicale. Seguendo, infatti, le orme di molti artisti internazionali, il rapper utilizzerà OnlyFans per offrire ai fan uno sguardo esclusivo sul backstage del video di Sexy Shop, la canzone incisa dopo la rottura con Chiara Ferragni (e con molti versi dedicati proprio all’imprenditrice digitale).

“Questa iniziativa mira a creare un legame ancora più forte e diretto con il pubblico offrendo contenuti inediti e divertenti”, ha fatto sapere Federico Lucia in una breve nota stampa. In seguito ha condiviso sul suo account Instagram alcune immagine inedite e divertenti.

“Allarme è arrivato questo bel ragazzone su OnlyFans. Petto peloso da far sognare, i suoi addominali per farvi grattugiare il grana, possenti braccia per abbracciare chi si scandalizza appena sente la parola OnlyFans – ha scherzato il cantante sui social – E invece no! Userò questo canale come fanno un sacco di persone e artisti nel mondo per farci due risate e per contenuti esclusivi, quindi niente post strappamutande”.

Continua la storia d’amore tra Fedez e la nuova fidanzata Garance Authié

Non solo lavoro in questo periodo per Fedez: continua la love story con la modella francese Garance Authié. I due si frequentano ormai dallo scorso marzo e di recente si sono concessi una breve vacanza in Puglia approfittando dell’impegno di Federico Lucia con Battiti Live (quest’anno condotto da Ilary Blasi con Alvin). La coppia ha però deciso di non mostrarsi ancora spontaneamente insieme limitandosi a condividere gli stessi scorci da sogno del Sud Italia.

Intanto non migliora il rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni: i due non si rivolgono neppure la parola e comunicano per il bene dei figli Leone e Vittoria – che non vengono più mostrati su Instagram – solo con l’aiuto di terze persone. Lo scorso weekend Chiara è stata protagonista al matrimonio di Diletta Leotta, dove tra gli invitati figurava anche il suo ex manager Fabio Maria Damato.