Tutto sta cambiando rapidamente per Fedez, che dopo la separazione da Chiara Ferragni pare abbia deciso di cambiare rotta e riparare alcuni dei rapporti che si erano deteriorati con il tempo. È accaduto con il Codacons di Carlo Rienzi, con il quale ha condotto un’iniziativa benefica a favore del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Taranto e legato a filo doppio con l’Ilva, e Fabrizio Corona. “Ho fatto una chiacchierata con lui”, sostiene l’ex Re dei Paparazzi, che ha fornito un quadro aggiornato della situazione arrivando perfino a definirla come molto grave.

Fedez e Chiara Ferragni verso il divorzio: le parole di Fabrizio Corona

Secondo quanto riporta Fabrizio Corona, sempre in prima linea quando si tratta di fornire aggiornamenti sugli ultimi gossip del momento, a chiedere il divorzio da Fedez sarebbe stata Chiara Ferragni. I due sono ancora legalmente marito e moglie, anche se di fatto sono separati ormai da mesi. Entrambi avrebbero già assunto un team di avvocati di grido pronti a fornire loro assistenza legale in una separazione che si era detta essere – presumibilmente – consensuale.

“Io quel singolo con Emis Killa biondo non l’avrei fatto. Fedez ha fatto dei pezzi bellissimi in passato, io al posto suo avrei fatto un pezzo valido con un racconto dietro. Con Chiara ci sono delle novità, la situazione è molto grave. Perché quando c’è una separazione e c’è una persona più ferita dell’altra, allora diventa complicato e adesso sto parlando di Chiara, che ha voluto il divorzio, questa è una notizia esclusiva, è lei che ha chiesto il divorzio“, ha dichiarato Corona nel podcast Mondo Cash, rivelando il contenuto della presunta chiacchierata con Fedez.

“Lei ha scelto, lei ha un’avvocato tosto, una molto brava, la Missaglia. Poi uno inizia a fare le guerre, ad esempio Fedez non può più vedere il cane e l’avevo già detto, poi lui l’ha confermato. Lui le ha chiesto “Mi dai un po’ il cane, è stato un anno con me”. E lei ha detto “No, il cane non te lo do”, ha aggiunto. Il rapper di Rozzano ha infatti adottato un cane praticamente identico a Paloma, un cucciolo di golden retriever che ha voluto chiamare provocatoriamente Silvio.

I consigli di Corona per Fedez

“Ora a livello legale le cose diventano più complesse. Quindi entrambi hanno il divieto completo di postare i figli. Non solo non possono metterli di faccia, ma non li possono mettere proprio. Devono anche capire che devono stare attenti tutti e due a quello che fanno sui social e non lo capiscono. Ultimamente c’è stata questa chiacchierata e gli ho detto ‘se te sei single hai tutto il diritto di uscire con le ragazze, che te ne frega se i giornali lo pubblicano, però cerca di fare le cose in privato. Perché se ti fai vedere ogni giorno con una non va bene, ci deve essere un rispetto della storia che hai vissuto’. Ci hanno raccontato il matrimonio idilliaco e poi si è fatto vedere abbracciato con una, mentre bacia un’altra”, ha evidenziato nelle sue ultime dichiarazioni, ma l’ex Re dei Paparazzi ha qualcosa da dire anche a Chiara Ferragni.

Non gli sarebbe infatti piaciuta la foto scattata con il busto di Napoleone, la citazione di Marracash e quelle frecciatine sottilmente dirette verso suo marito, che è anche “il padre dei suoi figli”. Insomma, la strada da fare è ancora molto lunga e nessuno dei due pare intenzionato a scendere a compromessi. Almeno, non per ora.