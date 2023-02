“Fedez bloccato dalla guardia del corpo di Chiara Ferragni”: come stanno le cose

Sono ore di grande curiosità: la vicenda tra Chiara Ferragni e Fedez, la “presunta crisi”, sta conquistando tutti, ed è inutile negarlo. E adesso si è aggiunto un ulteriore dettaglio che metterebbe davvero in discussione la relazione dei Ferragnez. Un retroscena che nessuno si sarebbe mai aspettato e che riguarda proprio le ore dopo la Finale di Sanremo e il bacio sul palco tra Fedez e Rosa Chemical.

“Fedez bloccato dalla guardia del corpo di Chiara Ferragni”

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez non sarebbe dunque falsa. O almeno, così parrebbe, soprattutto dopo un retroscena condiviso da Linkiesta. Dopo il bacio e il finto amplesso tra Rosa Chemical e Fedez sul palco di Sanremo 2023, si è scatenata una curiosità morbosa attorno alla coppia d’oro dei social. Come è andata? Come ha reagito la Ferragni? Cosa si sono detti davvero?

Ed ecco che si aggiunge un dettaglio – anzi, scusateci, il dettaglio che fa la differenza – al quadro. Secondo Guia Soncini de Linkiesta, una volta terminato il Festival, una volta spente le luci dei riflettori, una volta nominato il vincitore, Fedez sarebbe stato bloccato dalla guardia del corpo della moglie. Avrebbe voluto stare con lei nel camerino, ma di fatto gli è stato impedito di entrare.

“Avanzamento rapido di qualche ora, il festival finisce. Chiara è in camerino. Il marito va dietro le quinte. Davanti alla porta c’è l’abituale guardia del corpo (…) e gli dice: ‘Ha detto che non puoi entrare'”, ha riportato Guia Soncini.

Chiara Ferragni e Fedez in crisi nera: quali sono i motivi

Crisi nera. Sì. Perché, dopo questo retroscena, non riusciamo a immaginare altro. La coppia ha sempre vissuto sotto le luci dei riflettori, e hanno sempre condiviso gioie e dolori, la nascita dei figli, i momenti “no”, che capitano a tutte le coppie, in realtà. Solo che Chiara Ferragni e Fedez hanno una sovraesposizione mediatica più alta della media e persino di tanti altri vip. Al momento non sappiamo cosa abbia davvero influito: il bacio con Rosa Chemical? O semplicemente Chiara è rimasta ferita dal marito, che le ha “rubato” la scena?

Dopo aver trascorso il primo San Valentino senza dediche o commenti sui social, senza foto o video in cui mostrano il loro affiatamento, i fan sono preoccupati. Fedez è di nuovo sparito dai social, dopo aver rotto il silenzio con un post celebrativo. Chiara Ferragni, invece, sta continuando a condividere foto e video, ma della sua partecipazione a Sanremo e dei suoi figli. Nessuna traccia del marito.

L’ipotesi della messinscena

Qualche fan è convinto che in qualche modo sarebbe una messinscena, o magari che c’entri la seconda stagione di The Ferragnez della piattaforma Amazon Prime Video. Sono solo congetture, quindi non è facile sostenere le ipotesi. In ogni caso, Rosa Chemical ha voluto chiarire e prendere le difese di Fedez a Le Iene.

“Fedez era imbarazzato, ma l’imbarazzo del cantante più famoso d’Italia è stato bello, divertente, vero. E di fronte a una manifestazione di affetto fra due amici si è finiti a discutere di “consenso” e di un uomo sposato che tradisce la moglie sul palcoscenico più importante d’Italia. Una follia”.