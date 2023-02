“Le Iene”, Rosa Chemical dopo le polemiche: “Il tradimento di Fedez una follia”

È stato uno dei momenti più chiacchierati dell’ultimo Festival di Sanremo, stiamo parlando del bacio tra Rosa Chemical e Fedez durante l’esibizione del cantante durante la serata finale della kermesse.

Un bacio di cui è stato detto tantissimo, ora oggetto anche di parte del monologo che Rosa Chemical ha portato sul palco de Le Iene dove ha rivelato qualche retroscena e ha detto la sua sulle reazioni della gente, comprese quelle di chi ha parlato di tradimento.

Rosa Chemical, cosa ha detto a Le Iene sul bacio con Fedez

Tra i momenti più memorabili di Sanremo 2023 c’è senza dubbio il bacio che Rosa Chemical ha dato a Fedez durante la serata finale della kermesse canora.

Un gesto che ha fatto discutere e che potrebbe aver causato anche qualche problemino in Paradiso: infatti il rapper era in platea per sostenere la moglie Chiara Ferragni, co-conduttrice della serata, e dopo quello che è avvenuto lui è praticamente sparito dai social se si esclude un post di sostegno agli amici che hanno partecipato a questa avventura.

Lo stesso si può dire di lei, che è rimasta attiva ma non ha detto o scritto nulla sul marito. E mentre le ipotesi su di loro tengono banco, sul bacio è intervenuto Rosa Chemical durante un monologo nell’ultima puntata de Le Iene.

Su Fedez ha detto: “Qualcuno si è scandalizzato per un bacio fra due amici: qualcosa di cui avevamo già discusso in maniera scherzosa, solo che poi, io, gliel’ho dato veramente – ha spiegato alle telecamere -. Fedez era imbarazzato, ma l’imbarazzo del cantante più famoso d’Italia è stato bello, divertente, vero. E di fronte a una manifestazione di affetto fra due amici si è finiti a discutere di “consenso” e di un uomo sposato che tradisce la moglie sul palcoscenico più importante d’Italia. Una follia”.

Parole che vogliono mettere un punto a tutte le polemiche e che ribadiscono come, quello che è stato ripreso dalle telecamere del Festival, sia stato solamente una manifestazione di affetto e che quell’imbarazzo manifestato da Fedez sia stato un momento vero.

Rosa Chemical a questo punto ha sottolineato: “Ci ripetono che siamo liberi per nascondere che, in realtà, tutta questa libertà non c’è. Almeno finché non te la prendi. E io me la sono presa”.

Rosa Chemical, il suo monologo

Nel suo monologo Rosa Chemical ha parlato di libertà, di amore, di relazioni. Lo ha fatto portando sul palco de Le Iene il suo sentire, per farsi portavoce di un messaggio, per dare voce al suo pensiero: “Ho sempre pensato alla musica come un mezzo, più che come un fine. E Sanremo come un’opportunità, più che una gara – ha spiegato -. Difatti oltre a una canzone, ho scelto di portare un messaggio. Libertà, uguaglianza, sesso, follia e anche un nuovo tipo di amore, con meno divieti”.

Poi ha parlato proprio dell’amore, di tutti i modi in cui lo si può vivere e ha aggiunto: “Non accuso chi vive l’amore in modo più tradizionale, ma chiedo ascolto per chi non vuole più nascondersi, per chi ama la libertà. Per chi si è sentito sbagliato e invece era semplicemente diverso. Questo messaggio fa paura, o forse sono io, visto che la politica, ancor prima che aprissi la bocca, ha cercato di tapparmela. Ho sempre amato essere un artista di rottura e, visto quello che è successo, qui qualcosa da rompere c’era, altrimenti avrei rotto solo le p****”.

Infine ha spiegato che c’è chi ha sottolineato che lui non è stato il primo, che non ha fatto nulla di nuovo: “Ma se così fosse sarei passato inosservato. E invece c’è chi si è scandalizzato per un po’ di make up, qualche tatuaggio, delle unghie smaltate”.

E per quel bacio che tanto ha fatto discutere. Quello del 2023 sarà un po’ ricordato come il Festival dei baci, infatti sul palco dell’Ariston ne sono andati in scena parecchi: quelli dei Coma_Cose, che hanno anche annunciato le nozze, quello di Gianni Morandi a sua moglie Anna e ancora quello rubato e scherzoso tra Rocío Muñoz Morales e Amadeus.