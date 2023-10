Fonte: IPA I 10 momenti imperdibili di Sanremo 2023 che (forse) non dimenticheremo mai

Amato, odiato, ma soprattutto tanto chiacchierato. Rosa Chemical è un volto che si è fatto conoscere dopo l’ultimo Sanremo, in cui ha scandalizzato i più con le sue performance provocatorie al gusto di glitter. Ma Rosa Chemical è un personaggio che non da troppa importanza alle critiche, facendo valere le sue idee in ogni caso, che questo piaccia o meno. Ora, dopo tanto silenzio, il rapper è tornato sui social con una rivelazione piuttosto misteriosa.

Rosa Chemical: il messaggio misterioso sui social

Non ne sentivamo parlare da un po’, ma se ci mettiamo a pensare a Rosa Chemical è impossibile non ricordare la sua avventura Sanremese: un evento che lo ha sicuramente aiutato nella popolarità, ma che gli ha anche riservato molte critiche e polemiche. Il rapper torinese ha infatti calcato il palco del Festival esibendosi senza filtri, con la voglia di sorprendere i fan e shockare gli haters. Obiettivo sicuramente raggiunto, soprattutto durante l’ultima serata: il rapper ha infatti cantato la sua canzone in gara, Made in Italy, per poi concludere la performance scoccando un bacio (forse inaspettato) al collega e amico Fedez. Bacio che non è piaciuto a molti, a partire da Chiara Ferragni, che per questo motivo ha discusso a lungo col marito, facendo sospettare ai fan una crisi matrimoniale.

Ma l’obiettivo di Rosa Chemical era tutt’altro: portare avanti i suoi valori e le sue idee sconvolgendo, facendo parlare di sé, senza necessariamente dover piacere a tutti. Lo aveva spiegato molto bene durante il suo monologo a Le Iene: “Ho sempre pensato alla musica come un mezzo, più che come un fine. E Sanremo come un’opportunità, più che una gara. Difatti oltre a una canzone, ho scelto di portare un messaggio. Libertà, uguaglianza, sesso, follia e anche un nuovo tipo di amore, con meno divieti”. Ora che i suoi social sono stati in silenzio per un po’, il rapper pare voler tornare con il botto. A suggerirlo è una storia Instagram molto misteriosa postata sul suo profilo: “In realtà non volevo più mettere storie fino al mio ritorno però devo dirvi che domani in tv mi vedrete fare una cosa che non mi avete mai visto fare.” Una dichiarazione che pare essere un avvertimento, ma che non fa trapelare nessun indizio su quello che potrà accadere.

Rosa Chemical ospite a “Drag Race”?

Pur non avendo voluto raccontare ulteriori dettagli su cosa, come e dove lo vedremo, Rosa Chemical è sicuramente riuscito a creare grande hype con la sua dichiarazione. I fan più attenti, però, potrebbero aver già capito dove forse potremo rivedere il rapper. Qualche tempo fa, infatti, alcune indiscrezioni hanno ipotizzato che Rosa Chemical potrebbe essere, insieme a Tiziano Ferro, uno degli ospiti della nuova stagione di Drag Race Italia, programma arrivato alla terza stagione in onda per la prima volta su Paramount+. La prima puntata, andata in onda il 13 ottobre 2023, aveva visto come giudice ospite Myss Keta, mentre Annalisa aveva sorpreso le concorrenti con un video-messaggio. Non ci resta quindi che aspettare ulteriori dettagli per capire se la prossima apparizione di Rosa Chemical confermerà i rumors dei fan di Drag Race Italia o se il rapper ci stupirà in altri stravaganti, provocatori modi.