Rosa Chemical torna a provocare Sanremo: cos’è successo in piazza Colombo

Fonte: IPA Rosa Chemical

Che Rosa Chemical sia uno degli artisti più ricordati del Festival di Sanremo 2023 è ormai ben noto. La sua indole provocatoria, aperta, a tratti non condivisa, è stata uno dei pilastri delle polemiche dello scorso festival. Nonostante questo, Amadeus ha deciso di invitarlo ancora, questa volta non come concorrente in gara, ma come ospite in Piazza Colombo ad animare il Suzuki Stage. Una scelta che, dopo la sua esibizione, ha riconfermato il cantante come uno tra gli artisti più discussi della serata: un turbinio di commenti sui social hanno infatti sottolineato un particolare difficile da ignorare.

Rosa Chemical, la nuova provocazione al Festival

Dopo l’indimenticabile bacio rubato a Fedez durante Sanremo 2023 che ha destato polemiche e non poche crisi in casa Ferragnez, Rosa Chemical torna al festival e, inevitabilmente, a far parlare di sé. Fortemente voluto da Amadeus come ospite sul palco di Piazza Colombo nonostante le riserve di molti, il cantante di Made in Italy è tornato in riviera ad animare il palco adiacente al teatro Ariston in una performance che, come molte delle sue, non è passata inosservata.

Nonostante il suo outfit sia stato molto più sobrio rispetto alla precedente edizione del festival, durante l’esibizione del brano è stato impossibile non notare la scenografia alle sue spalle: un visual che, tra numeri e sagome della penisola, presentava anche delle forme falliche alate legate al tema della canzone: un messaggio di libertà personale e sessuale. Una provocazione meno evidente, forse, rispetto al 2023, ma che comunque non è passata inosservata sui social.

I commenti sui social sulla performance di Rosa Chemical

Inutile dire quanto un visual così esplicito abbia necessariamente acceso i commenti degli spettatori, soprattutto sui social. Da Instagram a X, ex Twitter, gli utenti si sono lasciati andare a commenti e meme legati alla performance di Rosa Chemical, sottolineando non solo il carattere provocatorio del cantante, ma anche il coraggio di esplicitarlo sulla tv pubblica.

“Tributo al Volo”, “Brividi mi vengono, colpo di stile di Rosa Chemical. Lo avevate notato?” e ancora: “Mi sembrava tutto troppo sobrio in effetti”, “Il visual alle spalle di Rosa con i ‘pipi’ volanti in diretta sulla tv di servizio pubblico, aiutooo”, “Pipistrelli a forma di caz*o in mondovisione. Rosa Chemical l’ha rifatto” e “Ma sulle screen dietro a Rosa Chemical c’erano i caz*i?”, “Mancava un po’ di Chemical quest’anno!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥”

Fonte: IPA

Non sono mancate anche le critiche. Molti utenti, infatti, non hanno apprezzato l’estro del cantante. “Ma ho visto dei pe*i con le alucce nello schermo dietro?? Su RaiUno??? Che bassezza.” e ancora: “Sta sprofondato questo Sanremo, nello schermo all’inizio c’erano ca**i volanti, una volgarità più assurda dei testi di alcune canzoni.”

Un rischio, se così si può chiamare, che la Rai e Amadeus hanno comunque deciso di correre, convinti, forse, che l’esperienza del 2023 fosse un caso isolato. In merito alle precedenti polemiche sul suo ritorno in riviera, infatti, Roberto Sergio aveva dichiarato: “È già andato da Fiorello. Certe scene non si ripeteranno.” Pare quindi che la precedente ospitata a Viva Rai2! sarebbe dovuta essere una sorta di prova prova generale, che forse non è bastata a placare l’incredibile estro di un personaggio iconico come Rosa Chemical.