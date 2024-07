Arisa si è fidanzata, la foto su Instagram con Walter Ricci

Fonte: IPA Arisa, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Arisa ha ritrovato l’amore: la cantante non potrebbe essere più felice e ha deciso di gridarlo al mondo, pubblicando su Instagram degli scatti con il suo nuovo compagno, il musicista Walter Ricci. Con lui il suo cuore è tornato a battere, tanto da dedicargli parole al miele: “La felicità esiste”, ha scritto a corredo delle foto.

Arisa presenta il suo nuovo compagno su Instagram

Finalmente Arisa è tornata a sorridere: la cantante ha ritrovato l’amore e ha deciso di uscire allo scoperto condividendo con i suoi follower alcuni scatti in compagnia del nuovo fidanzato, il musicista Walter Ricci. Le foto raccontano della loro quotidianità insieme, dei momenti felici tra abbracci e tenerezze.

A corredo delle istantanee le parole dolcissime della cantante di nuovo innamorata e con il cuore che è tornato a sorridere: “Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno”.

E poi conclude dicendo: “C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica”.

Il musicista e cantante ha ricondiviso subito il post della fidanzata, che ovviamente ha raccolto l’affetto dei suoi fan, felici di vederla di nuovo sorridere. “Che belli che siete. Rosalba, ti meriti tutta la felicità del mondo”, ha scritto una follower. E ancora: “Che meraviglia, due anime sensibili accomunate dall’amore per la musica!! Connubio perfetto”.

Per Arisa è finalmente tornato il sereno: sono lontani i tempi delle delusioni amorose, di cui aveva parlato anche a Belve: “Voglio uno che muore di me. In passato mi sono molto accontentata. Stavo lì anche se non gli piacevo abbastanza. Ora vorrei qualcuno a cui piaccio tanto”, aveva confessato a Francesca Fagnani.

Arisa, le relazioni turbolente

Solo un anno fa Arisa cercava marito: la cantante aveva pubblicato – sempre sul suo profilo Instagram – una foto dove si mostrava senza veli. Eppure non era stato lo scatto a destare la curiosità degli utenti, bensì la didascalia, decisamente provocatoria, che lo accompagnava.

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi”, aveva scritto, senza nascondere il suo desiderio, quello di crearsi una famiglia. Inguaribile romantica, ha sempre cercato il vero amore ma le sue relazioni (almeno fino a oggi) non hanno avuto un lieto fine.

La chiusura più recente – e tra le più dolorose per lei – quella con Vito Coppola, con cui ha vinto Ballando con le Stelle, che l’aveva portata a una decisione drastica: “Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”.

Adesso però per Arisa potrebbe essere la volta buona: chissà che con Walter non convoli a nozze e che riesca a realizzare uno dei suoi più grandi sogni, quello di diventare mamma.