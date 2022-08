“Rinuncio all’amore”. Arisa, la scelta di avere un figlio da sola

Fonte: IPA Arisa, il suo momento magico: più bella che mai, “vola” a Cortina 2026…

Il rapporto di Arisa con l’amore è sempre stato molto intenso: le sue relazioni hanno segnato profondamente la sua vita, lasciando cicatrici nel suo cuore. La cantante non ha mai nascosto le emozioni travolgenti legate ai suoi rapporti, e gli alti e i bassi che hanno caratterizzato i suoi grandi amori. Adesso però, dopo l’ultima delusione sentimentale, l’artista ha deciso di chiudere con gli uomini senza però rinunciare al desiderio di avere un figlio.

Arisa, le sue fragilità e la rinuncia all’amore

Arisa non ha mai nascosto le sue fragilità, i suoi momenti bui e i suoi periodi di rinascita: i suoi fan hanno imparato a conoscerla e ad apprezzarla proprio per la sua sincerità, condividendo con loro ogni emozione. La cantante è sempre stata trasparente, raccontando dei suoi amori e dei sentimenti che vissuto, soprattutto negli ultimi anni.

Eppure adesso, dopo la fine della relazione con Vito Coppola, maestro di ballo conosciuto a Ballando con le Stelle, Arisa ha confessato di aver bisogno di tempo per credere ancora in una storia: “Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato”, ha raccontato al settimanale Oggi.

La cantante infatti ha ammesso di essere “in convalescenza” e di non volere più soffrire. “Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”.

D’altro canto, come aveva scritto su Instagram qualche tempo fa, non si è mai pentita delle sue scelte, sebbene l’abbiano ferita profondamente: “Ho capito che l’amore vero non l’avevo mai provato prima e mi sono scoperta in grado di dare tanto. Non m’importa dell’esito. Sono orgogliosa di me e lo rifarei altre mille volte”.

Arisa, il desiderio di diventare madre

Nonostante le delusioni amorose, Arisa ha sempre voluto una famiglia: il desiderio di un figlio è radicato in lei, ma oggi vede le cose in modo diverso. “Penso sarebbe meglio senza un compagno. Perché ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l’idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via. Fossi più spensierata, avrei un compagno, dei figli”.

Arisa ha deciso di chiudere – almeno per il momento – con gli uomini, ma ha ammesso che “neanche stare con le donne sarebbe una soluzione, e dire che ho iniziato a battermi per i diritti nel 2010, quando non era di moda. Capita che alcune ragazze mi facciano capire che vorrebbero qualcosa di più, a me però piacciono gli uomini”.

Adesso, alla soglia dei 40 anni (spegnerà le candeline il prossimo 20 agosto), non ha più paura delle etichette, è consapevole di sé e si ama come mai ha fatto finora. “Sono una persona che muore e rinasce continuamente (…) Adesso che sto per compiere 40 anni vorrei dimostrare alle donne che se si rimboccano le maniche possono essere più belle che a venti”.