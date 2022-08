Arisa sceglie (ancora) il nudo per celebrare la sua unicità: “Donna, ma anche uomo”

Fonte: Ansa Arisa nuda su Instagram: lo scatto

Arisa si riconferma icona di unicità e libertà attraverso l’ultimo scatto condiviso sul proprio profilo Instagram. Completamente nuda, capelli mori e corti, la cantante ripara con le mani le parti intime e una barra pixellata copre il suo seno. Il messaggio è potente e allo stesso tempo universale ed è indirizzato a tutti coloro che, ancora oggi, pretendono di incasellarci in definizioni prestabilite: “Non c’è niente di sbagliato in me”.

Arisa stupisce ancora con un nudo su Instagram: il messaggio

Nel corso degli ultimi anni Arisa ha vissuto una seconda giovinezza, una rinascita interiore ed esteriore. Ha riabbracciato la sua vita accogliendola per come è, ha rivalorizzato il suo corpo accettandolo in ogni sua parte, ha manifestato l’amore per se stessa e per una libertà da tempo ricercata e finalmente trovata. E non ha fatto mistero di questa sua parentesi di esistenza che l’ha rivitalizzata e l’ha resa, semplicemente, Arisa.

Artista talentuosa e poliedrica, ha fatto del mezzo Instagram un altoparlante cui destinare messaggi di vitale importanza, per se stessa e per tutti coloro che la seguono. Come nell’ultimo post condiviso sul proprio profilo, che la vede in tutta la sua bellezza e come mamma l’ha fatta. Completamente nuda, capelli mori e corti, guarda dritta verso la fotocamera coprendosi le parti intime con le mani e aggiungendo una barra pixellata per riparare il seno. A corredo del post, un messaggio emblematico: “Sono ogni donna, ma sono anche un uomo. E non c’è niente di sbagliato in me”.

Parole potenti e universali, che parlano di una finalmente ritrovata libertà e che inneggiano alla bellezza della nostra unicità. Arisa non è nuova a simili messaggi social, a dimostrazione dell’importanza di accettarci per come siamo, senza incasellarci in etichette che la società ci affibbia senza nemmeno conoscerci.

Fonte: Instagram

Arisa, i nudi sui social e uno stile sempre diverso

Arisa d’altronde non è nuova a fare del nudo la celebrazione della sua unicità e della sua libertà. L’artista ha infatti più volte condiviso, sul proprio profilo Instagram, scatti che la ritraggono senza veli e in tutta la sua bellezza. Solo pochi giorni fa si è mostrata ai fan completamente nuda e con una sola coperta nera a coprirle le parti intime, scrivendo: “Tra le libertà più grandi si annovera quella di decidere di donarsi completamente all’altro senza difese”. A inizio luglio aveva condiviso un post simile, vestita di soli guanti per riparare e il seno e le parti intime, in occasione del lancio del nuovo singolo estivo Tu mi perdiciòn.

Libera, unica, vera, Arisa negli anni è anche divenuta icona di stile, sfoggiando look ed acconciature sempre sorprendenti e diverse. Come quella esibita sui social a inizio estate, un pixie cut radicale che tuttora impreziosisce il suo volto. Uno stile eterogeneo a dimostrazione di una personalità istrionica, camaleontica, mai uguale a se stessa e sempre pronta a stupire. Cambiamenti che, nonostante tutto, non scalfiscono la bellezza della sua unicità e la potenza del messaggio che trasmette: amare, amarsi, sentirsi liberi, accettarsi e mai abbassare la testa di fronte ai giudizi degli altri. Un mantra da seguire alla lettera.