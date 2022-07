Arisa ci riprova: nuda, libera e felice. Lo scatto su Instagram

Fonte: IPA Arisa, il suo momento magico: più bella che mai, “vola” a Cortina 2026…

Ormai abbiamo imparato a conoscere Arisa: una donna forte, che non teme più il giudizio e che ama se stessa. Ci è voluto del tempo per rinascere, per combattere il passato e “seppellire” i mostri. E lo sta continuando a fare in modo egregio, sfoggiando se stessa, nuda, felice, viva, vibrante. Potremmo trovare decine di aggettivi per descriverla. In occasione del lancio del suo nuovo singolo, l’artista ha condiviso un’altra foto dopo la sua frequenza dell’amore, che aveva conquistato proprio tutti (e soprattutto noi).

Arisa su Instagram: la foto che celebra la sua essenza

Per Arisa, come per tutte le donne che hanno dovuto affrontare un lungo percorso per accettare se stesse, mostrare le proprie nudità significa rompere uno schema ben preciso: quello della paura dei giudizi altrui. In questo momento la cantante sta vivendo un periodo davvero d’oro, soprattutto per la sua carriera, che ormai ha spiccato il volo. Una vera svolta: non è più la Arisa che conoscevamo, ma è una donna consapevole, che ama celebrare la sua essenza.

Il ritratto è ancora una volta provocatorio, ed è quasi un total nude: contrariamente alla scorsa volta, in cui aveva addosso solo dei guanti, si è voluta mostrare con una coperta, che nasconde solo in parte la sua nudità. “A poco a poco, @tumiperdicion sta conquistando il vostro cuore e voi state continuando a conquistare il mio”, ha scritto a corredo del post su Instagram, ringraziando i fan per l’affetto e il sostegno ricevuto.

Il nuovo singolo

Tu mi perdicion è il nuovo singolo di Arisa. “Voglio scrivere canzoni per tutta la vita, con todo el sentimiento, vederle vivere nei vostri occhi, vibrare con voi all’unisono”. Ha scritto, orgogliosa e felice del successo raggiunto, mostrando anche il suo desiderio di voler continuare a lavorare per sempre. Con la musica, Arisa ha un rapporto totalizzante, e l’ha aiutata in più occasioni a esorcizzare i ricordi del suo passato.

“Tra le libertà più grandi si annovera quella di decidere di donarsi completamente all’altro senza difese“. E non si nasconde, Arisa – o almeno non più. Quante volte ha affrontato apertamente le sue difficoltà nel piacersi e nell’accettarsi. Fino a non poco tempo fa, si era sfogata per l’ennesima volta, ammettendo le sue fragilità. Non è una “vip” qualsiasi: nel tempo, è diventata un punto di riferimento per chiunque voglia davvero imparare ad amarsi, senza cedere al pensiero dei “difetti”, o presunti tali.

L’amore con Vito Coppola e il futuro in TV

Non c’è solo la musica nella vita di Arisa. A lungo, infatti, abbiamo parlato del suo legame con il ballerino Vito Coppola. Non c’è stato nessun annuncio ufficiale, solo qualche dichiarazione in televisione, come da Mara Venier. Avevano smesso di seguirsi, poi hanno ricominciato. Ma Arisa è concentrata sulla sua carriera: la troveremo, infatti, nel banco dei prof di Amici, secondo quanto anticipato da Davide Maggio, al posto di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. In molti l’amavano in questa veste, e dunque sarà un piacere ritrovarla al fianco di Maria De Filippi.