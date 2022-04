Arisa e Vito Coppola sempre più innamorati: novità in vista per la coppia

Look matchy – matchy delle coppie vip: da JLo e Ben Affleck ad Arisa e Vito Coppola

Per Arisa e Vito Coppola è un momento davvero magico: sempre più innamorati, la cantante e il ballerino non possono fare a meno l’uno dell’altra. Per questo, a distanza di qualche mese dallo sbocciare del loro amore, avrebbero preso una decisione importante, una vera e propria svolta per la loro relazione.

Arisa e Vito Coppola, la decisione per la loro coppia

Una storia d’amore inaspettata quanto intensa quella che è sbocciata tra Arisa e Vito Coppola: tra la cantante, concorrente di Ballando con le Stelle, e il suo maestro di ballo il feeling è stato subito evidente. La loro intesa, nata tra i passi di cha cha cha e una rumba, era ormai così palese che i due si sono lasciati andare a un bacio davanti agli spettatori dello show di Milly Carlucci. Il pubblico probabilmente l’aveva capito prima dei diretti interessati, e quel romantico gesto non era stato che la conferma di un sentimento che stava nascendo nei loro cuori.

Dopo la fine della trasmissione i due si sono allontanati per poi tornare di nuovo insieme grazie a Milly, che per prima aveva intuito l’intensità del loro legame. Li ha fatti rincontrare dietro le quinte de Il Cantante Mascherato riaccendendo quella fiamma che sembrava essersi spenta, come i due hanno dimostrato sui social.

Le loro storie su Instagram non sono state che una riprova del loro riavvicinamento, tra coccole e gesti intimi, inequivocabili. Sempre più innamorati, adesso Arisa e Vito sarebbero pronti a fare un passo importante per la loro relazione: dopo le presentazioni in famiglia pare sia giunto per la coppia il momento di andare a convivere. L’indiscrezione è stata diffusa dal settimanale Di Più: sembra che la cantante e il maestro di ballo stiano cercando una casa dove vivere finalmente la loro quotidianità, proprio come desiderava Arisa.

Arisa, la scelta della convivenza con Vito

La cantante non ha mai nascosto di desiderare una certa stabilità con il suo Vito: per il momento i due si stanno dividendo tra Milano, Roma ed Eboli, e finalmente è arrivato il momento di viversi giorno dopo giorno.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, Arisa aveva risposto diretta alla domanda altrettanto mirata “State insieme o no?”. “È proprio questo il problema: che non stiamo insieme – aveva confessato lei -. E non stare insieme a distanza è molto difficile. Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto… La vita è breve”.

A Domenica In entrambi hanno scherzato sulla loro situazione sentimentale, replicando alle domande di Mara Venier tra risate e risposte divertite. Di fatto i due non hanno mai confermato né smentito, ma è chiaro che ormai non è più necessario fare proclami o grandi dichiarazioni. È chiaro che accanto a Vito, la cantante abbia dimenticato la sua ultima delusione d’amore con Andrea Di Carlo, che ormai sembra solo un lontano ricordo: il futuro, nonostante i momenti difficili, per Arisa sembra sempre più radioso.