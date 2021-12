Ballando, Arisa fa chiarezza sui baci con Vito Coppola

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

Dal canto al ballo: Arisa sta vivendo giorni di grandi soddisfazioni. I suoi ultimi lavori sono estremamente apprezzati e sulla pista di Ballando con le Stelle sta dando il meglio di sé, ricevendo complimenti e apprezzamenti. Al suo fianco c’è Vito Coppola, ballerino professionista scelto da Milly Carlucci, con il quale ha instaurato un bellissimo rapporto che, a volte, sembra andare anche oltre l’amicizia. A fare chiarezza sul suo stato sentimentale, però, ci pensa direttamente la cantante.

Arisa, sintonia alle stelle con Vito Coppola

Balli divertenti, scatenati e sensuali, Arisa, che è stata fortemente voluta a Ballando con le Stelle da Milly Carlucci, si sta rivelando una concorrente eccezionale: non si tira mai indietro e in tutto quello che fa mette impegno, passione e determinazione.

Ad aiutarla in questo percorso c’è Vito Coppola, ballerino professionista che la guida e con il quale ha instaurato un bellissimo feeling. Tra i due la sintonia è palpabile e, in più di un’occasione, è sfociata anche in dei baci scambiati a fine esibizione direttamente in pista e davanti le telecamere.

Una vicinanza così evidente non ha fatto altro che scatenare il dubbio nei telespettatori e nei fan della cantante: tra i due sta nascendo qualcosa di tenero? A rispondere è proprio Arisa che, intervistata dal settimanale Oggi, mette subito in chiaro che i baci ci sono solo durante il programma. Insomma, in privato, i due mantengono le distanze. Tuttavia, ammette anche di apprezzare quei piccoli momenti: “Anche vivere un bacio in diretta senza sapere che cosa sia mi rende viva”.

Arisa, alla ricerca della serenità dopo Andrea De Carlo

Arisa d’altronde, è appena uscita da una turbolenta storia d’amore con Andrea De Carlo. I due, tra alti e bassi, hanno avuto un intenso fidanzamento per poi lasciarsi definitivamente dopo un lungo tira e molla e dopo aver messo a tacere possibili voci di un riavvicinamento.

Insomma, dopo l’addio a De Carlo, Arisa ha confessato di non riuscire ancora a pensare all’amore seriamente, escludendo così ogni possibilità di un flirt con il ballerino Vito Coppola. Al momento vuole concentrarsi esclusivamente su se stessa e sulle sue passioni, mettendo da parte le questioni di cuore. Riuscirà a rimanere ferma su queste posizioni o si lascerà presto travolgere dalla passione?