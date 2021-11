Ballando, è sfida di sensualità tra Sabrina e Arisa. E Banfi commuove

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Passione, emozione e divertimento: sono questi i tre ingredienti che rendono ogni volta Ballando con le Stelle un vero e proprio successo. Milly Carlucci, infatti, ha saputo costruire un programma che sa intrattenere i telespettatori portando sul piccolo schermo l’amore per la danza. E, anche in questa settima puntata, sono stati tanti i momenti imperdibili.

Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno e Samuel Peron infiammano la pista

La semi-finale e la finale di Ballando con le Stelle si stanno avvicinando sempre di più. I concorrenti, così, dopo essersi impegnati tanto per migliorare nella danza, sono sempre più determinati a fare bene e a conquistare il loro posto sui gradini del podio dando il massimo nelle sfide. Lo scopo è, quindi, quello di ottenere un punteggio più alto possibile dalla giuria capitanata Carolyn Smith e formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli.

Particolarmente determinati, Andrea Iannone e Lucrezia Lando, chiamati a ballare e a trasmettere ‘passione’. Per loro, che sono sempre molto vicini e in sintonia, tanto che hanno scatenato il gossip con l’ipotesi di un presunto flirt, non sarebbe dovuto essere tanto difficile. Eppure i due si sono scatenati, ma il loro tango improvvisato sulle note di ‘Un senso’ di Vasco Rossi ha deluso. La tensione e la preoccupazione per la performance hanno infatti reso i due impacciati e un po’ gelidi.

Tutt’altra storia, invece, per la bellissima Sabrina Salerno e Samuel Peron. I due, che invece hanno avuto un inizio difficile e burrascoso, sono riusciti ad emozionare pubblico e giuria interpretando il tema della ‘sensualità’. Per loro, lo studio si è scatenato in un lungo applausi: hanno infiammato la pista. E lei non sarebbe potuta essere più soddisfatta del risultato: “È un percorso di liberta questo”.

Capace di attirare l’attenzione, anche l’esibizione di Arisa e Vito Coppola, anche loro sul tema della ‘sensualità’. I due, che hanno già dichiarato più volte di provare stima l’uno per l’altro, sono sempre più affiatati. E la loro vicinanza è apparsa evidente nella loro performance. I due si sono esibiti in una appassionata bachata con tanto di bacio: “Ormai quando ce l’ho vicino un bacino glielo do”, ha ironizzato la cantante. Nonostante i complimenti ricevuti, però, si è detta poco soddisfatta del risultato finale, lasciando così la vittoria alla sua ‘antagonista’.

Lino Banfi commuove con la figlia Rosanna

Ospite speciale della serata, l’amatissimo Lino Banfi. L’attore pugliese, che tanto ha conquistato l’affetto del pubblico in numerosissimi serie tv e film, in particolare con il suo ruolo di Nonno Libero in Un Medico in Famiglia, ha accettato la sfida di Milly Carlucci di scendere in pista. Al suo fianco, però, ha voluto la persona per lui più speciale: la figlia Rosanna (che in realtà è stata l’unica a ballare).

E insieme, Rosanna e Lino Banfi hanno commosso. Hanno, infatti, dedicato la loro partecipazione alla moglie dell’attore, Lucia Zagaria, che sta affrontando una dura malattia e con il quale è sposato da sessant’anni. È stata lei a convincere il marito ad accettare:

Chi mi ha convinto a dire sì – ha confessato Banfi alla figlia con le lacrime agli occhi – è tua madre. Mi ha detto vai con tua figlia, può darsi che è l’ultima volta che vi vedo insieme. E qui forse ho sbagliato a dirtelo prima di andare in pista ma te lo dovevo dire.

Milly Carlucci, così, anche stavolta ha saputo stupire il suo pubblico con emozioni e momenti di spensieratezza a ritmo di musica. La finale si sta avvicinando: cosa starà programmando la conduttrice per rendere tutto indimenticabile?