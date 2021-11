Ballando, come stanno davvero le cose tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Una coppia destinata ancora a far molto discutere, quella tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando, sempre più affiatata e pronta per le sfide finali. L’arrivo del campione di Moto Gp a Ballando con le stelle ha destato la curiosità del pubblico fin da subito, che ha sperato in un risvolto romantico che è però stato negato dal diretto interessato (almeno sulle prime battute).

Ballando, le parole di Andrea Iannone

Un’esperienza nuova, per Andrea Iannone, che ha deciso di concedersi un’occasione in tv in questa stagione da trascorrere fuori dalla pista per un grave infortunio che gli ha impedito di gareggiare. A differenza di quanto si sarebbe aspettato, il suo percorso non gli sta poi dispiacendo troppo e, anzi, è sembrato trovarsi veramente a suo agio.

Nelle dichiarazioni rese a Fanpage, Iannone ha parlato del malore che l’ha colpito prima di una sua esibizione, spiegando di essere rimasto vittima di una forte gastrite dovuta agli antidolorifici che ha assunto per alleviare il dolore alla spalla, scatenato da un’infiammazione dei tessuti. Il peggio è passato e si è detto pronto a tornare al massimo delle sue possibilità:

“Di solito mi butto nelle situazioni, lavorando anche sul dolore, quindi in quei giorni pur di fare le prove ho trascurato un po’ lo stomaco, non ho preso gastro-protettori e quindi sabato sono arrivato in puntata che avevo un senso di nausea fortissimo, ho anche rimesso. Il medico ha detto che avremmo fatto esami più approfonditi, quindi capisco che il pubblico si sia allarmato, ma è tutto rientrato”.

Il rapporto con Lucrezia Lando

Dopo lo spavento per il malore in diretta, Andrea Iannone è tornato in sala prove per portare avanti questo bel percorso intrapreso con la sua ballerina e insegnante – Lucrezia Lando – con la quale è sembrato che volesse condividere qualcosa di più rispetto alla gara.

“Lucrezia è una professionista, una ragazza molto in gamba, il nostro è il rapporto di uno sportivo con il suo preparatore atletico. Stiamo facendo un bellissimo percorso, lei è brava e ha pazienza nel riuscire a farmi ballare e adesso vediamo da qui in avanti cosa accadrà”

Una dichiarazione molto asciutta, quella di Iannone, che tipica del suo stile. Ha inoltre raccontato di quando si è ritrovato, suo malgrado, al centro del gossip: “Quando mi sono rotto le scatole me ne sono andato da Milano, molto semplice”. E sul suo futuro in televisione (che non ha escluso, ha dichiarato: