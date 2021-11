Ballando con le stelle: malore per Iannone, ma Mietta torna in pista

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Nuovo appuntamento per Ballando con le stelle, che giunto alla quinta puntata, è entrato ormai nel vivo della competizione: anche questa puntata ha regalato grandi colpi di scena, primo fra tutti il ritorno in pista di Mietta.

Ballando con le stelle, preoccupazione per Andrea Iannone

Andrea Iannone non è riuscito a partecipare alla quinta puntata di Ballando con le stelle: un malore improvviso a pochi minuti della diretta gli ha infatti impedito di esibirsi in una prova speciale annunciata da Milly Carlucci. La comunicazione è arrivata dalla conduttrice, che proprio all’inizio della puntata, ha convocato il pilota per la gara di improvvisazione.

“Sto bene, ma non benissimo”, ha spiegato dal lettino dell’infermeria lo sportivo, mentre la sua compagna d’avventura Lucrezia Lando dalla sala delle stelle ha confessato: “Oggi è arrivato che non stava già bene”. Momenti di grande preoccupazione in studio, soprattutto quando Paolo Belli, dopo aver parlato con il medico, ha riferito alla Carlucci: “Per precauzione il medico pensa sia giusto che si trattenga qui ancora qualche minuto. Se si calma tornerà, altrimenti è meglio che venga trasferito in ospedale. Non sta bene, si è un po’ agitato. La sua volontà è quella di ballare. Dobbiamo aspettare”.

L’apprensione per Andrea si scioglie non appena lo stesso pilota rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute: “Sto bene, tra poco il dottore ha detto che mi posso esibire, forse ho preso troppi antidolorifici e mi hanno fatto male”. A sentire però il consiglio dell’esperto Andrea si potrà esibire e poi tornerà per fare degli accertamenti. “Andrea ti puoi esibire anche per ultimo noi ti aspettiamo”, chiude così il collegamento la presentatrice di Ballando, con un sospiro di sollievo.

Ballando con le stelle, Mietta commossa torna in gara

Dopo essere risultata positiva al Covid e dopo essere rimasta in quarantena per alcune settimane attendendo l’esito negativo del tampone, Mietta è tornata a gareggiare sulla pista di Ballando con le stelle. Lo ha fatto in un giorno speciale, quello del suo compleanno: la cantante si è presentata sul palco con gli occhi gonfi di lacrime, visibilmente commossa per il suo rientro in gara. “Sono molto emozionata”, ha confessato.

Qualche ora prima della diretta Mietta aveva pubblicato delle storie su Instagram in cui aveva mostrato tutta la sua felicità di tornare nello show di Milly Carlucci: “Finalmente sto tornando dove sarei voluta essere in tutto questo tempo, cioè a Ballando. Un posto pazzesco dove si balla, si sta bene e c’è tanta bella gente, che ha voglia di divertirsi e lasciarsi andare attraverso la danza. Ho bisogno del vostro supporto, della vostra forza, del vostro calore, della vostra energia. Senza pregiudizi, con una sincerità di cuore. Spero che mi possiate dare una mano!”.