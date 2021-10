Ballando con le stelle, Mietta già a rischio: è positiva al Covid

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

La seconda puntata di Ballando con le stelle si è aperta con una notizia che ha lasciato tutti sorpresi: il Covid è tornato a imprimere il proprio segno sulla trasmissione di Milly Carlucci, costringendo un concorrente a lasciare (almeno momentaneamente) la pista. Si tratta di Mietta, che ha seguito l’appuntamento in streaming dalla sua stanza d’albergo, e che ora rischia di essere eliminata dalla competizione.

Ballando, Mietta positiva al Covid

La notizia aveva iniziato a circolare solo pochi minuti prima dell’inizio della nuova puntata di Ballando con le stelle, ma ha trovato conferma solo quando Milly Carlucci ha dato l’annuncio in diretta tv. Purtroppo, Mietta è risultata positiva al Covid ad uno degli ultimi tamponi effettuati, e per questo motivo non ha potuto presentarsi in pista. Collegatasi dalla sua stanza d’albergo, la concorrente ha affermato di essere asintomatica, ma di non poter ovviamente tornare in trasmissione prima di essersi negativizzata.

La sua gara è a rischio: da regolamento, una coppia viene squalificata se neanche uno dei due ballerini può continuare ad esibirsi. Quindi è tutto nelle mani di Maykel Fonts, che è attualmente in stand by. L’insegnante di Mietta si è infatti sottoposto a due tamponi veloci, risultando negativo, e ad un tampone molecolare. Quando Milly ha preso la parola per spiegare la situazione, ad inizio puntata, l’esito di questo secondo test non era ancora arrivato. Nel corso dell’appuntamento potremo dunque scoprire se la coppia continuerà a gareggiare, o se sarà costretta a ritirarsi.

Ballando, la sfida entra nel vivo

Mietta e Maykel Fonts potrebbero essere i primi eliminati di questa edizione di Ballando con le stelle, che proprio con questa seconda puntata entra finalmente nel vivo. Se il primo appuntamento ha visto solo coppie vincenti e nessuna eliminazione, ora la musica cambia: i concorrenti dovranno sfoderare le proprie armi per conquistare pubblico e giuria, così da scalare la classifica e proseguire nella competizione.

Per il momento, tra i favoriti ci sono Arisa, Morgan e Mietta: le loro esibizioni si sono rivelate davvero sorprendenti e hanno guadagnato tantissimi punti. Ma ogni puntata può stravolgere la classifica, quindi i giochi sono assolutamente aperti. Mai come quest’anno i concorrenti avranno una sfida davvero difficile davanti, perché i giurati hanno annunciato di avere aspettative molto alte. Ciò non può che corrispondere ad un maggior divertimento per i telespettatori.