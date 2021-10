Chi è Maykel Fonts, maestro di Ballando con le stelle 2021

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Maykel Fonts è un ballerino e coreografo di origini cubane. Maestro di numerosi vip a Ballando con le stelle, quest’anno sarà in coppia con la cantante Mietta.

Chi è Maykel Fonts

Maykel Fonts nasce a L’Avana, Cuba, sotto il segno della Bilancia, il 10 ottobre 1976. Fonts comincia a ballare sin da bambino e, all’età di 22 anni, si diploma a La Tropicana, una delle scuole più famose di Cuba. Trasferitosi negli Stati Uniti e, successivamente in Italia, continua brillantemente la sua carriera da ballerino, specializzandosi in diversi stili: jazz, salsa e danza classica e contemporanea.

Fidanzata

Nonostante i numerosi flirt che gli sono stati attribuiti, non si sa se Maykel sia attualmente impegnato in una relazione o single. Fino al 2019 è stato fidanzato con la ballerina cubana Sylvie Chapelli. La sua vita amorosa è piuttosto turbolenta: prima di Sylvie, Maykel è stato sposato con Caterina Poiani, con cui ha avuto un figlio. Il matrimonio è entrato in crisi e i due si sono separati. Prima delle nozze con la Poiani, il ballerino cubano è stato coinvolto in un’altra storia d’amore da cui è nata una bambina.

Figli

Fonts ha un figlio con l’ex moglie Caterina Poiani, di nome Matteo, e una figlia, nata da una precedente relazione, di nome Melissa.

Età e altezza

Il ballerino compirà 45 anni il prossimo 10 ottobre ed è alto circa 2 metri.

Che cosa ha fatto prima di Ballando con le stelle

Fin da piccolo, Maykel mostra il suo talento nella danza, spaziando tra vari generi, diventando, negli anni, un vero professionista. Il suo trasferimento negli USA gli ha permesso di perfezionare gli studi intrapresi nella sua terra d’origine, Cuba, e lì diventa anche coreografo e maestro di ballo.

Nel 2000, Fonts decide di trasferirsi nuovamente, in Italia, ed è nel nostro Paese che raggiunge il vero successo, lavorando al fianco di eccellenti professionisti come Steve La Chance e Raffaele Paganini e diventando maestro a Ballando.

Partecipa a numerosi tour e a popolari trasmissioni televisive: dal Festival di Sanremo a Domenica In, dal Festivalbar a La vita in diretta. Approda anche sul grande schermo, nel 2011, nel film Street Dance 2.

Quante edizioni di Ballando con le stelle ha fatto

Maykel entra nel grande team della Carlucci a Ballando con le stelle nel 2013, alla nona edizione dello show. Dopo alcuni anni d’assenza, dal 2017 al 2019, il coreografo ritorna a danzare sul palco del talent, in coppia con Alessandra Mussolini ma purtroppo deve rinunciare alla finale a causa del Covid. Quest’anno Maykel danzerà con la cantante Mietta.

Profili Instagram, Twitter e Facebook

Maykel è molto attivo sui social; è presente su Facebook, Twitter e Instagram ma preferisce quest’ultimo, dato che è il più aggiornato dei tre profili. Il suo account Instagram (maykel_fonts) supera gli 87 mila followers. Di recente, il ballerino ha postato una foto con la modella Daniela Bravo, in cui i due sono mano nella mano a Piazza San Pietro. Solo il tempo potrà dirci se si tratta di un’amicizia affiatata o un nuovo amore.