Ballando con le stelle, “Belen Rodriguez in trattativa”: l’indiscrezione

Fonte: IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è finalmente pronta a tornare sul piccolo schermo? Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe proprio di sì. Dopo l’addio a Mediaset ed un lungo periodo lontano dalla tv, la showgirl argentina potrebbe infatti approdare in Rai. Gli esperti di gossip non hanno dubbi: sarebbe attualmente in corso una trattativa per portarla tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle.

Belen Rodriguez verso Ballando con le stelle?

Nell’ultimo periodo Belen Rodriguez sta facendo parlare di sé più per il gossip che per gli impegni professionali. Dopo la fine dell’esperienza a Le Iene e Tu si que vales, infatti, le apparizioni sul piccolo schermo della showgirl argentina si sono limitate a qualche sporadica ospitata. Lo scenario, tuttavia, potrebbe presto cambiare: secondo alcune indiscrezioni, Belu sarebbe pronto a sbarcare in Rai come protagonista di uno show di punta della rete ammiraglia.

Fonte: Ufficio stampa Le Iene

A lanciare lo scoop è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che in una Instagram stories ha spiegato: “Belen Rodriguez a Ballando con le stelle! In corso c’è una segretissima trattativa tra la showgirl argentina e il talent di Rai Uno!”. A sostegno dell’ipotesi, si è ben presto schierata anche Deianira Marzano, che ha scritto sui suoi social: “Come potete notare spesso nelle sue storie, la si vede (Belen) praticare danza con più intensità rispetto al solito. Questo proprio perché Belen parteciperà come concorrente al talent di Milly Carlucci e si sta già preparando per vincere”.

Insomma, la conduttrice sarebbe pronta a mettersi in gioco come concorrente in un reality sedici anni dopo il debutto all’Isola dei famosi, che fu un vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera. Vista l’affidabilità delle fonti, non resta che attendere la presentazione ufficiale del cast di Ballando con le stelle per capire se la trattativa sarà andata a buon fine. I fan, ovviamente, non vedono l’ora di vederla in pista: in molte occasioni Belen ha dimostrato di avere il ritmo nel sangue, e sarebbe un bel colpo per Milly Carlucci averla nel suo show.

Belen Rodriguez, tra gossip e tv

Per anni uno dei volti di punta di Mediaset, Belen Rodriguez ha dato l’addio all’azienda di Cologno Monzese la scorsa estate, affidando il suo saluto ad lungo post sui social: “Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me (…).Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci” aveva scritto su Instagram.

Da allora, nonostante alcune voci che l’avrebbero voluta impegnata in altri progetti televisivi, la Rodriguez ha ridotto all’osso le sue comparse sul piccolo schermo. A tenere banco, invece, sono state le sue intricate vicende sentimentali: prima la dolorosa separazione dal marito Stefano De Martino, poi la frequentazione (e la conseguente rottura) con Elio Lorenzoni. Infine, da alcuni giorni, si parla di una liaison con il cestista Bruno Cerella, con cui Belen è stata immortalata a Milano.